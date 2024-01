"Lewy" wciąż lepszy od Piątka, Milika i całej reszty razem. Liczby nie kłamią

Nie brak ostatnio narzekań na formę Roberta Lewandowskiego. A to już nie to co kiedyś, a nie strzela tyle co dawniej. Na to nakłada się słabsza passa jego drużyny klubowej, FC Barcelona.

Media krzyczą o tym, że "jest na szczycie czarnej listy" albo, że "ucierpi" oraz o "last dance". Malkontentom warto przypomnieć, że prawie 36-letni już "Lewy" to jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii, być może nie osiągnął i już nie osiągnie na arenie reprezentacyjnej tyle co Kazimierz Deyna, Zbigniew Boniek czy Grzegorz Lato, ale to nie tylko od niego zależy - warto przypomnieć, że piłka nożna jest grą zespołową. Robert Lewandowski to siedmiokrotny (!) król i trzykrotny wicekról strzelców Bundesligi i wciąż aktualny król strzelców hiszpańskiej La Liga, to wreszcie triumfator Ligi Mistrzów w sezonie 2019/20 z Bayernem Monachium.

Co pewien czas podnoszą się głosy, że "Lewego" goni polska konkurencja, ostatnio przy okazji hat-tricku Krzysztofa Piątka dla tureckiego İstanbul Başakşehir. Sam Lewandowski pewnie trzyma kciuki za następców, bo leży mu na sercu dobro polskiej piłki, ale prawda jest taka, że wszystkim potencjalnym pomazańcom jeszcze daleko do "Lewego" choćby pod względem statystyk snajperskich.

Jak to możliwe, wyjaśnia Łukasz Hulisz, zwykle nazywany statystykiem futbolu, ale on jest kimś więcej - jest pasjonatem piłki nożnej i autorem powyższej statystyki o 30 pucharach "Lewego". Tym razem Hulisz wyliczył, że Robert Lewandowski zdobył do tej pory 670 bramek w meczach oficjalnych.

Na ten zacny dorobek składa się:

4 gole dla Delty Warszawa

4 gole dla Legii II Warszawa

8 goli dla Znicza II Pruszków

38 goli dla Znicza Pruszków

41 goli dla Lecha Poznań

103 gole dla Borussi Dortmund

344 gole dla Bayernu Monachium

46 goli dla FC Barcelona

82 gole dla reprezentacji Polski.

Zestawienie najlepszych polskich snajperów / Wiki Commons /

Adam Buksa - 90 goli (Lechia II Gdańsk - 3 gole, Lechia Gdańsk - 1 gol, Zagłębie II Lubin - 1 gol, Zagębie Lubin - 5 goli, Pogoń Szczecin - 22 gole, New England Revolution - 35 goli, Racing II Lens - 2 gole, Antalyaspor - 10 goli, reprezentacja Polski - 6, młodzieżowe reprezentacje Polski - 6).

Co z występem Lewandowskiego w El Clasico? Xavi zabrał głos. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Hulisz przyznaje, że bada jeszcze temat liczby goli Milika z rezerw Rozwoju i Piatka z rezerw Lechii Dzierżoniów oraz Świderskiego z UKS SMS Łódź, ale na dziś z całą pewnością można stwierdzić, że Robert Lewandowski strzelił bramek więcej niż cały "peleton pościgowy łącznie", który w składzie Milik - Piątek - Świderski - Kownacki - Buksa ma na koncie 655 trafień.

MS

Robert Lewandowski / AFP

Czy Piotr Zieliński i Nicola Zalewski niebawem znajdą się w jednej drużynie? AS Roma znalazła się ponoć w gronie ekipy zainteresowanych "Zielem" / Iwanczuk/Sport/REPORTER / East News

Robert Lewandowski / AFP