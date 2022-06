"Lewy" w Barcelonie? Klubowa legenda ma wątpliwości. "Trzeba się przyjrzeć"

Robert Lewandowski to bez wątpienia obecnie główny cel transferowy FC Barcelona - "Duma Katalonii" jest zdeterminowana, by sprowadzić Polaka na Camp Nou tego lata, choć jak na razie trudno jej o dojście do porozumienia z Bayernem Monachium, który wcale nie musi dać zgody na wypuszczenie gracza na rok przed wygaśnięciem jego kontraktu.

W najbliższym czasie "Barca" powinna ogłosić przybycie dwóch nowych piłkarzy - Francka Kessiego i Andreasa Christensena, natomiast na temat "Lewego" na razie trwa pozorny spokój. W zaciszach gabinetów trwają jednak obecnie intensywne burze mózgów.

"Die Roten" mogą sobie zażyczyć nawet 60 mln euro za zawodnika, co jest z całą pewnością niebagatelną kwotą - i zdaje się, że w realiach rynkowych jednak przesadzoną, zwłaszcza, że mówimy o nie najmłodszym już graczu. Temat ten podniósł ostatnio legendarny piłkarz "Blaugrany", Holender Patrick Kluivert, w programie radiowym "El Larguero" nadawanym przez rozgłośnię Cadena SER.

Patrick Kluivert o transferze Lewandowskiego do Barcelony: Trzeba patrzeć na wiek

Były sportowiec, jeszcze do niedawna związany z Barceloną w roli dyrektora klubowej akademii, z jednej strony pochwalił "RL9" za jego umiejętności, z drugiej zaś nieco ostrzegł włodarzy drużyny.

"To bardzo dobry zawodnik, z imponującymi cechami. Ma jednak już 34 lata i trzeba się przyjrzeć temu wiekowi" - podkreślił Kluivert, który dla "Barcy" występował w latach 1998-2004.

Należy przy tym jednak przyznać, że po "Lewym" takiego wieku zdecydowanie nie widać, a przynajmniej nie na boisku - w trakcie ostatniego sezonu zdobył on we wszystkich rozgrywkach łącznie aż 50 goli i kolejny raz udowodnił, że jego obecność w zespole to gwarant gradu bramek.

Patrick Kluivert chwali młodzież i opowiada o sytuacji de Jonga i Dembele

Kluivert jednocześnie skomentował również sytuację innych zawodników "Dumy Katalonii". Bardzo pochwalił młodych zawodników, Gaviego i Ansu Fatiego - o pierwszym z nich stwierdził, że jego "ewolucja jest imponująca", o drugim zaś powiedział, że potrafi zdobyć wiele goli, ale niestety jest podatny na kontuzje.

Jednocześnie wyraził nadzieję, że Frenkie de Jong zostanie zatrzymany na Camp Nou, a o Dembele orzekł, że powinien nieco "zmięknąć" w rozmowach z włodarzami, jeśli naprawdę chce grać dalej w klubie.

Okienko transferowe w Hiszpanii zostanie oficjalnie otwarte 1 lipca.