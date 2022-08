Pogłoski o możliwym transferze Lewandowskiego pojawiały się od dłuższego czasu. Potwierdzenie tego ruchu przeciągało się jednak w czasie, nawet mimo publicznych deklaracji snajpera, który mówił, że "nie wyobraża sobie przyszłości w Bayernie". Polak musiał nawet rozpocząć z drużyną z Monachium przygotowania do sezonu 2022/23.

Na szczęście to już przeszłość, a "Lewy" błyszczy w barwach "Dumy Katalonii". Został wybrany MVP niedzielnego meczu o Puchar Gampera z UNAM Pumas (6:0), w którym strzelił gola i zaliczył dwie asysty. Choć czas spędzony w Monachium mógłby już zostawić za sobą, zdecydował się porozmawiać o nim z redakcją "Sport1".

Mówiąc o przenosinach do Hiszpanii Lewandowski przyznał, że czuję się "jak dziecko, które dostało nową zabawkę". - Potrzebowałem tej zmiany - dodawał.

Nasz rodak w ubiegłym tygodniu wrócił na moment do Monachium, by pożegnać się z kolegami z Bayernu i domknąć wszystkie sprawy. Zapytany o to, jakie towarzyszyły mu emocje, przyznał, że czuł się "dziwnie".

- To miasto i klub wiele dla mnie znaczą. Obie moje córki się tam urodziły. Tego, czego jako Bayern wspólnie doświadczyliśmy przez osiem lat, nikt nie może nam odebrać - podsumowywał, dodając, że gdy wraca myślami do swoich historycznych osiągnięć, jak 41 goli w pojedynczym sezonie Bundesligi czy pięć goli strzelonych VfL Wolfsburg, myśli o nich jako o "wspaniałych chwilach".

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP/PAU BARRENA/ / AFP

Lewandowski: Rozmawiałem ze wszystkimi

Lewandowski zdradził również kulisy pożegnania z włodarzami Bayernu. Mimo, iż ci bardzo twardo negocjowali z Barceloną, rozstanie ostatecznie nastąpiło w bardzo dobrej atmosferze.

- Uścisnęliśmy sobie dłonie. Ostatecznie pozytywy wzięły przewagę nad negatywami. Rozmawiałem ze wszystkimi: Hasanem (Salihamidzić, dyrektor sportowy - przyp.red.), Olim (Kahn), także Ulim Hoeneßem - wyznał. Gdy został zapytany o to, co "na odchodne" przekazał mu honorowy prezes Bawarczyków wyjawił, że ten "zawsze pozostaje dla niego otwarty" i że Polak "zawsze może zadzwonić, gdy będzie czegoś potrzebować". - To było bardzo miłe. Jest świetną osobowością i jestem wdzięczny jemu, ale i wszystkim innym na pokładzie. Zależało mi na tym, by po pożegnaniu nie było niczego negatywnego - stwierdził.

Nasz rodak w zdecydowany sposób zaprzeczył, by kiedykolwiek istniały jakieś nieporozumienia pomiędzy nim, a prowadzącym Bayern Julianem Nagelsmannem. - Nigdy nie miałem żadnych osobistych problemów z Julianem i nigdy nie krytykowałem publicznie jego, ani jego taktyki - oświadczył, dodając, że "nigdy nie powiedział o nim złego słowa".

Zdjęcie Uli Hoeness / Peter Schatz via www.imago-images.de/Imago Sport and News/East N / East News