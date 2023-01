"Lewy" strzelił, ale... i tak mu się "dostało"! "Mecz do zapomnienia"

"Lewy" dał swojej drużynie prowadzenie tuż przed przerwą, wykorzystując podanie Ousmane Dembele . Rywale po przerwie odpowiedzieli jednak trafieniem Nabila Fekir a. W 81. minucie Polak ponownie umieścił piłkę w siatce, lecz trafienie zostało anulowane z uwagi na pozycję spaloną. Ostatecznie po 90 minutach gry był remis, 1:1. FC Barcelona zmuszona została do rozegrania dogrywki.

W niej to ona pierwsza strzeliła gola. Już w 93. minucie trafił Ansu Fati i wydawało się, że "Duma Katalonii" jest już tylko o krok od awansu. Ponownie dała się jednak zaskoczyć - tuż przed końcem pierwszej połowy dodatkowego czasu do wyrównania doprowadził Loren Moron . Finalistę wyłoniły rzuty karne. W nich Lewandowski był bezbłędny, a bohaterem jego zespołu został Marc-Andre ter Stegen.

Hiszpańskie media kręcą nosem po występie "Lewego"

Choć wkład naszego rodaka w awans do finału był niepodważalny, hiszpańskie media, biorąc jego występ pod lupę kręciły nieco nosem. "Nie był w stanie wykończyć skutecznie piłek, dogrywanych przez Gaviego czy Dembele, aż do momentu gdy świetnie spisał się jako egzekutor w akcji drugiego z wymienionych" - pisze "Mundo Deportivo". Gazeta odnotowała naturalnie również, że to Polak otworzył wynik spotkania, skutecznie egzekwował też rzut karny.