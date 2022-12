W piątek sąd do spraw spornych w Madrycie przekazał, że karę naszego rodaka "zamrożono", a tym samym będzie on mógł w sobotę zagrać. Ruch ten budzi w Hiszpanii spore kontrowersje - tuż po ogłoszeniu decyzji organu sprawiedliwości oświadczenie wydali włodarze lokalnego rywala, którzy uznali taki obrót spraw za "niesprawiedliwy". Dziennikarze donosili również, że w akcie dezaprobaty nie wyślą oni na spotkanie swojej oficjalnej delegacji.

"Lewy" wraca do gry! Polak na okładkach gazet

Kwestia powrotu Lewandowskiego do gry to jeden z najważniejszych tematów w sobotnich wydaniach hiszpańskich gazet. "Gorące derby" - pisze "Sport", odwołując się naturalnie do zamieszania wokół Polaka. "Będzie mógł grać dzięki nieoczekiwanym środkom zapobiegawczym" - dodano. "Derby z Lewym" - pisze z kolei "Mundo Deportivo"