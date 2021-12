Bayern Monachium ze spokojem zakończył rok 2021 w Bundeslidze - "Die Roten" po ostatnim starciu w niemieckiej ekstraklasie, z Wolfsburgiem, zajmują niezmiennie pierwsze miejsce w tabeli i mają dziewięć punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund.

Ich ostatni grudniowy mecz był przy okazji całkiem widowiskowy - piłkarze bawarskiego klubu zdołali czterokrotnie trafić do siatki rywali, notując jednocześnie czyste konto. Jednym ze strzelców okazał się Robert Lewandowski, który "rzutem na taśmę" - w 87. minucie - pokonał Koena Casteelsa. To o tyle istotne, że dzięki tej bramce polski snajper zdołał... pobić jeden futbolowy rekord i wyrównać drugi.



Bundesliga. Robert Lewandowski nie odpuścił i zaliczył rekordowe trafienie

Trafienie zdobyte przeciw "Wilkom" sprawiło, że "Lewy" odnotował w jednym roku kalendarzowym aż 43 gole w Bundeslidze - to o jedną bramkę lepszy rezultat niż w przypadku legendy niemieckiej piłki, Gerda Muellera, który w swoim najlepszym roku zdobył 42 trafienia na najwyższym niemieckim poziomie rozgrywkowym.



Co więcej, było to ogółem 69 trafienie Lewandowskiego w ciągu roku we wszystkich rozgrywkach - a to oznacza, że napastnik zrównał się pod tym względem z Cristiano Ronaldo, który taki rekordowy dorobek dopisał do swojego konta w 2013 roku. Po zakończeniu spotkania z "Die Woelfe" Robert Lewandowski postanowił skomentować swój wyczyn.



Robert Lewandowski: To dobry sposób na zakończenie roku

"Całkiem dobry sposób na zakończenie tego roku. P.S. Trening się przydał" - napisał Lewandowski. Piłkarz nawiązał przy okazji do swojego wcześniejszego wpisu, na którym widać jego przygotowania do meczu.

Robert Lewandowski na boiskach Bundesligi już po Nowym Roku

Robert Lewandowski rozegra kolejny mecz dla Bayernu już w nowym roku, a dokładniej 7 stycznia - wtedy to rywalami "Die Roten" będzie zespół Borussii Moenchengladbach.



"Lewy" jest obecnie liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi - w sezonie 2021/2022 zdobył już 19 bramek i o trzy gole wyprzedza drugiego w zestawieniu Czecha Patrika Schicka, gracza Bayeru Leverkusen.

PaCze