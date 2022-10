"Lewy" podsumował niedzielny mecz. Jedno, lakoniczne zdanie

"Duma Katalonii" była faworytem spotkania z Celtą, ale postawa podopiecznych Xaviego nie zachwycała. Co prawda dość szybko wyszli na prowadzenie, bo już w 17. minucie do siatki trafił Pedri, ale potem mieli sporo problemów, a w samej końcówce mogą mówić o wielkim szczęściu, bo goście stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji i mogli, a nawet powinni doprowadzić do wyrównania.

"Lewy" podsumował mecz z Celtą Vigo

Zupełnie niewidoczny był Robert Lewandowski, który nie miał ani jednego okazji do zdobycia bramki. Polak na zabranie głosu zdecydował się dopiero kilka godzin po końcowym gwizdku. Jego komentarz, opublikowany w sieciach społecznościowych był jednak bardzo lakoniczny.

- Ważne zwycięstwo przed własną publicznością - napisał, dodając zdjęcie cieszącego się z kompletu punktów zespołu.

Barcelona nie ma czasu na wychtnienie. Już w środę, w absolutnie kluczowym dla siebie meczu Ligi Mistrzów zmierzy się na Camp Nou z Interem Mediolan. "Lewy" i spółka, chcąc marzyć o awansie do fazy pucharowej rozgrywek muszą to spotkanie wygrać. Po trzech kolejkach "Duma Katalonii" ma bowiem w dorobku ledwie trzy punkty, a pierwsze starcie z włoską ekipą przegrała 0:1.

