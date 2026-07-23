Stało się! Robert Lewandowski w końcu zadebiutował w barwach Chicago Fire. Aura stanęła na drodze Polaka przy okazji odwołanego spotkania z Vancouver Whitecaps, choć to sformułowanie nie jest do końca trafne, bo na takie rozwiązanie ostatecznie nie narzekał sam zainteresowany.

Po dłuższych o kilka dni przygotowaniach z zespołem kapitan reprezentacji Polski znalazł się w pierwszym składzie swojej drużyny na prestiżowy mecz z Interem Miami. Oczywiście, na murawie zabrakło wciąż wypoczywającego po mundialu Leo Messiego i jego wiernego partnera z linii pomocy Rodrigo de Paula, ale i tak mówimy przecież o potyczce z obrońcą tytułu. I to na jego terenie.

Goście wyszli jednak na murawę jak po swoje, od razu przejmując inicjatywę. Piłkarze Chicago Fire w pierwszych minutach długo rozgrywali piłkę w ataku pozycyjnym, w którym uczestniczył także Robert Lewandowski, cofając się głęboko do linii pomocy i operując chwilami przy linii bocznej. W końcu przyszedł i czas na pierwszy strzał - na razie nie Polaka, bo oddał go w 4. minucie Dje D'Avilla, który jednak nie zdołał zaskoczyć bramkarza.

Potem do głosu zaczęli dochodzić gospodarze, wyprowadzając kilka groźnych ataków. I kto wie, czy nie wyszliby na prowadzenie, gdyby w jednym z nich Mateo Silvetti zdołał sięgnąć piłki głową.

W 13. minucie z trafienia mogliby za to cieszyć się podopieczni trenera Gregga Berthaltera. Mogliby, bo choć Jonathan Bamba trafił nawet do siatki po samotnym rajdzie niemal z połowy boiska, wcześniej dał się złapać na spalonym.

Po chwili w końcu oglądaliśmy w snajperskiej akcji Roberta Lewandowskiego, który mając piłkę w posiadaniu w polu karnym, robił wszystko, by móc oddać strzał. Zrobił to, ale zablokował go jeden z obrońców i skończyło się tylko na rzucie rożnym. Po kilku minutach Polak znów był aktywny w polu karnym... faulując Luisa Suareza. Chcąc ekwilibrystycznie zagrać piłkę, trafił Urugwajczyka piętą, choć później nie zgadzał się z werdyktem arbitra.

W końcu w 18. minucie padła pierwsza bramka. I choć "zdobyli ją" de facto piłkarze Interu, zrobiło się 1:0 dla ekipy z Chicago. A wszystko przez koszmarny błąd, do jakiego doszło, gdy obrońca zespołu z Miami Ian Fray podawał do swojego bramkarza. Ten - znajdując się pod presją biegnącego w jego stronę Lewandowskiego - nie trafił w piłkę, która wpadła do siatki.

Przyjezdni nie pozostali jednak dłużni i sami także wyciągnęli dłoń w stronę rywala. Zrobił to kapitan Jack Elliott, który sprokurował rzut karny. "Jedenastkę" skutecznie wykorzystał Luis Suarez, trafiając od słupka. Zrobiło się 1:1 i ten wynik utrzymał się już do przerwy, a stało się tak głównie za sprawą golkipera Fire Chrisa Brady'ego. Amerykanin zanotował kilka spektakularnych parad, zatrzymując między innymi Sergio Reguilona.

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Sporo goli w debiucie Roberta Lewandowskiego. Ale bez trafienia Polaka

Po zmianie stron Luis Suarez znów skradł show Robertowi Lewandowskiemu, ciesząc się z dubletu. Urugwajczyk przeprowadził kapitalną dwójkową akcję z Germanem Berterame. Najpierw kapitalnie zagrał do niego piętą, a następnie wykorzystał jego dogranie, wyprowadzając Inter na prowadzenie.

W 62. zmianie trener Gregg Berthalter zdecydował się na potrójną zmianę, ściągając z boiska między innymi Roberta Lewandowskiego, którego zastąpił Robin Lod. I bez Polaka goście byli jednak w stanie doprowadzić do wyrównania. Akcja, po której gola strzelił Puso Dithejane nie była może najpiękniejsza i sporo było w niej szczęścia, ale najważniejszy był fakt, że tablica wyników wskazywała 2:2.

Wydawało się, że takim wynikiem zakończy się to spotkanie, ale ostatnie słowo należało do gospodarzy, którzy w 87. minucie zapewnili sobie zwycięstwo 3:2. O ile z uderzeniem polującego na hat-tricka Luisa Suareza Chris Brady zdołał sobie jeszcze poradzić, tak przy dobitce 20-letniego Prestona Plambecka był już bez szans.

Po porażce drużyna Chicago Fire utrzymała trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej MLS. Strata Lewandowskiego i spółki do drugiego Interu Miami wzrosła już jednak do ośmiu punktów.

A jaki był to debiut Roberta Lewandowskiego? Nie był on udany, choć Polak starał się być aktywny i pokazał kilka jakościowych zagrań. Chwalili go zresztą za to amerykańscy komentatorzy, narzekając jednak przy tym na sposób poruszania się 37-latka po piłki, głównie w polu karnym. Jak podkreślali, przy dośrodkowaniach często znajdował się za obrońcami, zamiast nabiegać na piłkę i gdyby grał tak przez całą swoją karierę, nie mógłby się cieszyć z aż tak niebotycznego dorobku bramkowego. Ale to dopiero pierwszy, w dodatku wymagający mecz. Kolejne spotkania powinny w pełni pokazać, na co stać w MLS Roberta Lewandowskiego i cały zespół Chicago Fire.

Statystyki meczu Inter Miami CF 3 - 2 Chicago Fire Posiadanie piłki 54% 46% Strzały 14 13 Strzały celne 7 4 Strzały niecelne 4 6 Strzały zablokowane 3 3 Ataki 93 59





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