Temat transferu do Realu Madryt w przypadku Roberta Lewandowskiego jest tak stary, jak eksplozja formy u obecnie najlepszego napastnika świata.



Jeszcze gdy Polak był na finiszu gry w barwach Borussii Dortmund, otrzymał świetną ofertę z samego "Królestwa", ale postanowił pozostać lojalny względem władz Bayernu, którym dał słowo, że wybierze klub z Bawarii.



Robert Lewandowski i jego "romanse" z Realem

W 2018 roku Polak znów miał mieć chrapkę na zmianę barw klubowych, co dwa lata później w długiej rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ujawnił były prezydent bawarskiego potentata, Uli Hoeness. Przyznał, że rozmowę zdusił w zarodku.



Temat niedoszłego transferu Polaka do Madrytu teraz powrócił za sprawą słynnego dziennikarza śledczego Romaina Moliny, który udzielił wywiadu stacji Eleven Sports.



Pini Zahavi wyjątkowo ceni Lewandowskiego

Francuz zwrócił uwagę na wyjątkowe relacje pomiędzy Lewandowskim, a jego agentem Pinim Zahavim. A konkretnie odniósł się do tematu Realu, gdy wydawało się, że Polak już jedną nogą jest w "galaktycznym" zespole.

- Wiem, że Pini mówi o nim dobre rzeczy. Uważa go za bardzo inteligentnego człowieka i darzy go ogromnym szacunkiem w przeciwieństwie do wielu innych. O ile z Lewandowskim Zahavi nie dopiął swego, to załatwił transfer Davida Alaby z Bayernu do Madrytu. Znam wielu ludzi z jego otoczenia. Osobiście z Pinim nigdy nie rozmawialiśmy o Lewandowskim, ale wiem, że wiele razy podkreślał duży szacunek dla Lewandowskiego - powiedział Molina.

Lewandowski i Real. "Zahavi był zdegustowany"

Wyjątkowe relacje, w kontekście Realu i osobowości Izraelczyka, zasygnalizował jeszcze raz. I tu padł spory konkret.



- Zahavi jest dość oszczędny, jeśli chodzi o komplementy, więc kiedy mówi w obecności swoich przyjaciół, że był zdegustowany tym, że nie udało mu się przeprowadzić transferu Lewandowskiego do Realu, to wiele znaczy. Bardziej niż dla siebie Zahavi chciał to zrobić właśnie dla Lewandowskiego, bowiem ma o nim bardzo wysokie mniemanie - zaakcentował francuski dziennikarz.

Czy taki ruch ciągle jest REAL-ny? Zdaniem "Sport Bild" Polak już latem może zostać sprzedany . Gdyby bowiem nie doszło do przedłużenia kontraktu, "Lewy" niedługo mógłby wyfrunąć z Monachium za darmo. Według informacji Niemców, transfer mógłby opiewać na 60 milionów euro.

