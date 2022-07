Lewy pierwszy raz trenował pod wodzą Xaviego. Co za upał!

Do Las Vegas Blaugrana przetransportowała się wczoraj, już wraz z Xavim, któremu udało się załatwić formalności związane z wizą i wreszcie mógł dołączyć do zespołu. W poprowadzeniu pierwszych zajęć w USA przeszkodziła mu jednak pogoda.

W momencie planowanego rozpoczęcia treningu, termometry w stanie Nevada wskazywały około 44 stopni. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy relacjonujących zgrupowanie piłkarze w szatni mieli narzekać, że warunki są nie do zniesienia. Zajęcia ostatecznie się odbyły, ale z opóźnieniem.

Pierwszy trening Lewandowskiego z Xavim

Aby dostać się do Vegas, Barcelona skorzystała z prywatnego odrzutowca, używanego na co dzień przez zespół NFL, New England Patriots.

Barca swój pobyt w słynnym mieście postanowiła wykorzystać także marketingowo. W Vegas pojawiły się banery z Joanem Laportą promującym wyjazd klubu, okraszone hasłem "Co się dzieje w Vegas, zostaje w Vegas".