"Lewy" odskoczył rywalom w walce o Złotego Buta

Dwie bramki w ostatniej kolejce Bundesligi sprawiły, że Lewandowski ma już 12 trafień w tym sezonie ligowym, co przekłada się na 24 punkty w klasyfikacji Złotego Buta. Tym samym Polak przesunął się na czwarte miejsce w tym zestawieniu, za trójką graczy z ligi norweskiej, która ma jednak współczynnik 1,5.



Na prowadzeniu znajduje się Ohi Omoijuanfo, który w tym sezonie w lidze norweskiej w barwach Molde zdobył 24 bramki, co daje mu 36 punktów w klasyfikacji Złotego Buta. Za nim znajdują się dwaj kolejni przedstawiciele tych rozgrywek Thomas Lehne Olsen z 21 trafieniami i Veton Berisha, który zdobył 18 goli.



Wydaje się jednak, że nikt z tej trójki nie ma szans na wywalczenie tego trofeum, a Lewandowski powinien raczej oglądać się za plecy. Dziesięć bramek w tym sezonie zdobył Mohamed Salah (Liverpool FC) i ma 20 punktów w klasyfikacji Złotego Buta. O jedno trafienie mniej mają Ciro Immobile (Lazio), Erling Haaland (Borussia Dortmund) i Karim Benzema (Real Madryt). I to zapewne między tą piątką rozegra się walką o to prestiżowe trofeum.



Zdjęcie Robert Lewandowski /PATRICIA DE MELO MOREIRA /AFP

