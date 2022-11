"Lewy" nagrodzony Złotym Butem! Tak skomentował otrzymanie nagrody

Robert Lewandowski, będąc jeszcze zawodnikiem Bayernu Monachium, strzelił w poprzednim sezonie łącznie aż 50 bramek, a w samej Bundeslidze zdobył ich 35. To oczywiście wystarczyło, by mógł się cieszyć ze szczególnego wyróżnienia - Złotego Buta, który został mu wręczony w środę na gali w Barcelonie, którą współorganizował dziennik "Marca".

"Don Kichot mawiał: za zasługi zawsze należy się nagroda. Tym razem jest nią już drugi Złoty But" - powiedział w czasie uroczystości Juan Ignacio Gallardo, redaktor naczelny gazety. Innym miłym akcentem była obecność legendy "Blaugrany", Carlesa Puyola. To właśnie on wręczył statuetkę "Lewemu".