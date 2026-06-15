"Lewy" już w USA, a tu taki zwrot. Jednak nie będzie numerem jeden

W ostatnich tygodniach zakończył się kolejny etap w karierze oraz życiu Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski 16 maja ogłosił decyzję o swoim odejściu z FC Barcelony. "Lewy" w Katalonii spędził cztery lata, zdobywając w tym czasie trzy mistrzostwa Hiszpanii, dwa Superpuchary oraz jeden Puchar Króla.

O wyprowadzce Lewandowskiego z Hiszpanii mówiło się od dłuższego czasu. W związku z tym w mediach wciąż przewijały się pogłoski o kolejnych klubach zainteresowanych usługami Polaka. Głośno było o ogromnych pieniądzach z Arabii Saudyjskiej, mocnym kandydatem jest również Chicago Fire.

Ostatni weekend przyniósł w tej sprawie przełom. Lewandowski w piątek udał się do Chicago, by dokonać rekonesansu przed potencjalnym transferem do MLS. Kwota oferowana Polakowi robi piorunujące wrażenie.

Robert Lewandowskim na drugim miejscu w MLS. Ustępuje tylko prawdziwej legendzie

- Słyszę, że już pierwsza prezentacja Amerykanów dla Roberta Lewandowskiego spowodowała, że Polakowi "szczęka opadła". A był bardzo sceptyczny. Amerykanie byli niesamowicie profesjonalni. Pokazali, gdzie są i co chcą osiągnąć. Robertowi pokazali nawet budynek, w którym Ania ma mieć swoje studio fitness. Szkoły dla dzieci? A jakże. Itp, itd. - Roman Kołtoń przekazał pierwsze odczucia Lewandowskiego po przylocie do Chicago.

Sprawę wyjazdu Lewandowskiego do USA szybko podłapały również media w Hiszpanii. Kataloński "Mundo Deportivo" przekazał, że Polakowi zaoferowano 20 milionów dolarów rocznej wypłaty przy kontrakcie ważnym przez dwa lub trzy lata. Jest to kwota absolutnie zawrotna, oscylująca wokół 73 milionów złotych.

Taka wypłata z marszu sytuowałaby Lewandowskiego w ścisłej czołówce listy płac MLS, która jest w pełni jawna. Polak zajmowałby jednak "tylko drugie miejsce", bowiem bezapelacyjnym hegemonem za oceanem cały czas pozostaje Leo Messi.

Legendarny Argentyńczyk może liczyć na 25 milionów dolarów pensji zasadniczej, a łączna wartość jego wynagrodzenia wynosi 28,3 miliona dolarów (ponad 103 milionów złotych). Były zawodnik Barcelony zanotował podwyżkę względem poprzedniego roku, gdy zarabiał 20,45 mln dolarów.

Messi wynagrodzeniem zapewnianym przez Inter Miami zdystansował całą resztę ligi. Drugi w zestawieniu z kwietnia tego roku jest Heung-min Son, któremu Los Angeles FC płaci łącznie ponad 11 milionów dolarów (ponad 40 mln złotych). Najniższy stopień podium aktualnie zajmuje inny z zawodników Interu Miami. Rodrigo de Paul zarabia aktualnie 9,688 miliona dolarów rocznie (ponad 35 milionów złotych).

Zestawienie najlepiej zarabiających zawodników w MLS (w milionach dolarów)

1. Leo Messi (Inter Miami) - 28,333 mln

2. Heung-min Son (Los Angeles FC) - 11,152 mln

3. Rodrigo de Paul (Inter Miami) - 9,688 mln

4. Hirving Lozano (San Diego FC) - 9,333 mln

5. Miguel Almiron (Atlanta United) - 7,871 mln

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Leo Messi CHANDAN KHANNAAFP AFP





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