"Lewy" i Szczęsny pakują walizki. A teraz taki zwrot akcji. "To szaleństwo"

To, co dzieje się z zaplanowanym przez FC Barcelona tournée po Azji, to istne kuriozum. Jeszcze w sobotę "Duma Katalonii" odwołała swój wylot do Japonii z powodu niedotrzymania warunków finansowych. W czwartek pojawiły się natomiast wieści mówiące o tym, że wszystkie problemy zostały rozwiązane, a Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski mogą już pakować walizki w oczekiwaniu na wylot. Szybko jednak doszło do kolejnego zwrotu akcji.