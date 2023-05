„Lewy” i spółka mają plan. Dzięki temu będą najlepsi w Europie

Mimo to Katalończycy ciągle mają o co grać, a stawką jest zdobycie największej liczby punktów ze wszystkich lig TOP 5 Europy. Na razie Barcelona prowadzi w tym zestawieniu - ma 85 punktów i cztery spotkania do końca (czyli maksymalnie może zdobyć 97 punktów). Najwięksi rywale piłkarzy Xaviego Hernandeza to Manchester City (85 punktów i trzy mecze do końca, czyli maksymalnie mogą zdobyć 94). Z kolei Napoli zapewniło sobie mistrzostwo Włoch i obecnie ma 83 punkty (maksymalnie 92), lider Bundesligi Bayern Monachium ma 68 punktów (maksymalnie 74), a lider Ligue 1 - Paris Saint Germain - ma 81 punktów (maksymalnie 90).