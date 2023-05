Końcówka minionego sezonu została naznaczona przez głośną sagę transferową z udziałem Erlinga Haalanda . W wyścigu po wybitnego snajpera rodem z Norwegii stanęły najlepsze kluby z całej Europy na czele z Manchesterem City , Realem Madryt oraz Bayernem Monachium . Ostatecznie to "The Citizens" namówili 22-latka na transfer i mogą sobie pogratulować tego osiągnięcia. Norweg błyskawicznie podbił Wyspy Brytyjskie i już w debiutanckim sezonie pobił rekord liczby bramek zdobytych w jednej kampanii na boiskach Premier League .

Bayern Monachiu chciał Erlinga Haalanda. Robert Lewandowski postanowił odejść