Lewandowskiemu przyznano Złotą Piłkę. Nie było złudzeń. "Wszyscy nieoficjalnie wiedzą"

Robert Lewandowski niemal rok rocznie potwierdza, że jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i że nie bez powodu wymieniany jest w gronie takich zawodników jak Leo Messi, Cristiano Ronaldo, czy Luka Modrić. Na palcach jednej ręki można policzyć sezony, w których reprezentantowi Polski szło nieco gorzej. I choć czas biegnie nieubłaganie, także i w FC Barcelona spisuje się bardzo dobrze. Jednak rozgrywek 2019/20 może już nigdy nie powtórzyć.

Wówczas w barwach Bayernu Monachium zdobył z niemieckim klubem wszystkie najważniejsze trofea z Ligą Mistrzów na czele. Bawarczycy triumfowali również w Bundeslidze i Pucharze Niemiec, a Lewandowski był najlepszym strzelcem wszystkich rozgrywek. Wielu ekspertów na całym świecie było przekonanych, że to właśnie Polak odbierze za sezon 2019/20 Złotą Piłkę. Wydarzyła się jednak rzecz, która do dziś jest niezrozumiała.

Lewandowski nieoficjalnym laureatem Złotej Piłki. Legenda nie ma złudzeń

Organizator plebiscytu, a więc magazyn "France Football" zdecydował się odwołać całe wydarzenie. Motywacją takiej decyzji była nietypowa sytuacja w świecie futbolu związana z pandemią koronawirusa. Jednak zdaniem większości ekspertów nie było potrzeby odwoływania plebiscytu, gdyż większość rozgrywek na świecie została mimo wszystko dokończona, czego przykładem była m.in. Liga Mistrzów właśnie.

Francuzi nie ugięli się pod presją opinii publicznej i w 2020 roku laureata Złotej Piłki nie poznaliśmy. Biorąc pod uwagę, że Lewandowski miał ogromne szanse wygrać w plebiscycie, temat ten powraca w Polsce jak bumerang. W rozmowie z Polską Agencją Prasową w tej sprawie wypowiedział się również Michael Owen. Legenda Liverpoolu i angielskiej piłki przyznała, że nieoficjalnie Polak i tak jest laureatem Złotej Piłki, co w świecie futbolu ma nie być żadną tajemnicą.

"To wielka szkoda. Wydaje mi się, że wszyscy nieoficjalnie wiedzą, że Lewandowski jest laureatem Złotej Piłki. Przecież piłka nożna się nie zatrzymała. Wszystko inne stanęło, ale nie ten sport. Nie było powodu, żeby to odwoływać. Może jego nazwisko nie zapisało się w historii, ale on i wszyscy inni wiedzą, że to był jego rok" - powiedział zdobywca Złotej Piłki z 2001 roku.

