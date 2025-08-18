Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowskiemu przyznano Złotą Piłkę. Nie było złudzeń. "Wszyscy nieoficjalnie wiedzą"

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Zdobycie Złotej Piłki, a więc najważniejszej indywidualnej nagrody w futbolu to często marzenie wielu zawodników. W historii jeszcze żaden polski piłkarz nie sięgnął po tę statuetkę, a najbliżej tego był Robert Lewandowski. Według wielu napastnik powinien wygrać plebiscyt w 2020 roku, ale wówczas z niezrozumiałych powodów wydarzenie zostało odwołane. Według Michaela Owena Lewandowski i tak jest nieoficjalnym laureatem Złotej Piłki.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiANDER GILLENEAAFP

Robert Lewandowski niemal rok rocznie potwierdza, że jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i że nie bez powodu wymieniany jest w gronie takich zawodników jak Leo Messi, Cristiano Ronaldo, czy Luka Modrić. Na palcach jednej ręki można policzyć sezony, w których reprezentantowi Polski szło nieco gorzej. I choć czas biegnie nieubłaganie, także i w FC Barcelona spisuje się bardzo dobrze. Jednak rozgrywek 2019/20 może już nigdy nie powtórzyć.

Wówczas w barwach Bayernu Monachium zdobył z niemieckim klubem wszystkie najważniejsze trofea z Ligą Mistrzów na czele. Bawarczycy triumfowali również w Bundeslidze i Pucharze Niemiec, a Lewandowski był najlepszym strzelcem wszystkich rozgrywek. Wielu ekspertów na całym świecie było przekonanych, że to właśnie Polak odbierze za sezon 2019/20 Złotą Piłkę. Wydarzyła się jednak rzecz, która do dziś jest niezrozumiała.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

    Lewandowski nieoficjalnym laureatem Złotej Piłki. Legenda nie ma złudzeń

    Organizator plebiscytu, a więc magazyn "France Football" zdecydował się odwołać całe wydarzenie. Motywacją takiej decyzji była nietypowa sytuacja w świecie futbolu związana z pandemią koronawirusa. Jednak zdaniem większości ekspertów nie było potrzeby odwoływania plebiscytu, gdyż większość rozgrywek na świecie została mimo wszystko dokończona, czego przykładem była m.in. Liga Mistrzów właśnie.

    Tymoteusz Puchacz powiedział, co myśli o Robercie Lewandowskim
    Robert Lewandowski

      Francuzi nie ugięli się pod presją opinii publicznej i w 2020 roku laureata Złotej Piłki nie poznaliśmy. Biorąc pod uwagę, że Lewandowski miał ogromne szanse wygrać w plebiscycie, temat ten powraca w Polsce jak bumerang. W rozmowie z Polską Agencją Prasową w tej sprawie wypowiedział się również Michael Owen. Legenda Liverpoolu i angielskiej piłki przyznała, że nieoficjalnie Polak i tak jest laureatem Złotej Piłki, co w świecie futbolu ma nie być żadną tajemnicą.

      "To wielka szkoda. Wydaje mi się, że wszyscy nieoficjalnie wiedzą, że Lewandowski jest laureatem Złotej Piłki. Przecież piłka nożna się nie zatrzymała. Wszystko inne stanęło, ale nie ten sport. Nie było powodu, żeby to odwoływać. Może jego nazwisko nie zapisało się w historii, ale on i wszyscy inni wiedzą, że to był jego rok" - powiedział zdobywca Złotej Piłki z 2001 roku.

      Jan Urban podczas konferencji prasowej
      Reprezentacja

      Przemysław Pawlak: Nikt z nas nawet nie śnił, że Robert Lewandowski zajdzie tak daleko. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Uśmiechnięty mężczyzna w sportowej koszulce w odcieniach niebieskiego i czerwonego stoi na tle rozmytej grupy osób, wyraźnie zadowolony, w otoczeniu sportowej atmosfery.
      Robert LewandowskiBlanco/Pressinphoto/ShutterstockEast News
      Piłkarz w granatowej bluzie sportowej z logo drużyny, klaszcze w dłonie, na jego twarzy widoczny jest wyraz skupienia. W tle rozmyci ludzie i fragment stadionu.
      Robert Lewandowski, FC BarcelonaMATTHIEU MIRVILLEAFP

