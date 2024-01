Lewandowski zwrócił się do kibiców. Tak skwitował blamaż z Realem Madryt w Superpucharze Hiszpanii

Robert Lewandowski wprawdzie zdobył bramkę w finale Superpucharu Hiszpanii przeciwko Realowi Madryt, ale i tak nie będzie dobrze wspominał potyczki z "Królewskimi". Podopieczni Carlo Ancelottiego wypunktowali bowiem "Dumę Katalonii" i wygrali aż 4:1, co mogło zaboleć fanów mistrzów kraju. To właśnie do nich po zakończeniu spotkania zwrócił się polski napastnik.