Jedynym wyjątkiem jest tu świetne spotkanie z Elche, w którym Polak dwukrotnie pokonał bramkarza rywali, a do tego dołożył ostatnie podanie przed golem zdobytym przez Ferrana Torresa. Nie zmienia to jednak faktu, że kibice martwią się o to, czy "RL9" powróci do swej optymalnej formy jeszcze przed zakończeniem sezonu.