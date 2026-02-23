Takimi meczami jak ten z Levante Robert Lewandowski oddala się od wygrania rywalizacji z Ferranem Torresem i powrotu do wyjściowego składu na dobre. Polak nie strzelił gola w żadnym z trzech ostatnich meczów, a przeciwko beniaminkowi zmarnował ku temu bardzo dogodną okazję.

Lewandowski i Yamal zmienieni przez Flicka. Nie byli zadowoleni

Hansi Flick zdecydował się na zdjęcie 37-latka z boiska już w 66. minucie przy stanie 2:0 dla gospodarzy. FC Barcelona wygrała ostatecznie 3:0, ale swojej cegiełki w postaci gola, czy asysty "Lewy" nie dołożył. Zrobił to mocno chaotyczny tego dnia Yamal, który asystował przy bramce Fermina Lopeza. On również jednak opuścił boisko przed końcowym gwizdkiem. W 88. minucie wszedł za niego Bardghji.

Yamal zdawał sobie sprawę, że nie pokazał się tego dnia mimo wszystko z dobrej strony i murawę opuszczał wyraźnie niezadowlony. Tak samo z resztą wyglądał Lewandowski, który kręcił głową i z marsową miną zasiadł na ławce rezerwowych.

Tak Flick zareagował na postawę "Lewego" i Yamala. W Hiszpanii poruszenie

Hansi Flick widząc, jak wzburzony jest wychowanek "Dumy Katalonii" musiał odnieść się do jego postawy w trakcie konferencji prasowej. W mediach społecznościowych nie brakowało określeń "bunt" w odniesieniu do postawy Yamala. Jak zareagował na nią trener?

Ale jakiej reakcji? Że był zły z powodu swojego występu? To normalne. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy. Mamy piłkarzy jak Bardaghji, którzy zasługiwali na grę. Roony jest wielkim profesjonalistą, radzi sobie na treningach, zareagował w dobry sposób po wejściu na murawę, na tym się skupmy.

- Dla was wszystko co robi Lamine to wielka sprawa, ale to coś normalnego. Kiedy schodzisz i nie jesteś z siebie zadowolony to tak jest. Nie mam z tym problemu. Tu nie chodzi o jednego piłkarza, tylko o cały zespół, są gracze którzy zasłużyli na grę. Nic mniej i nic więcej - dodał, zapytany o Yamala przez kolejnego dziennikarza.

Wygrana z Levante pozwoliła "Blaugranie" odzyskać utracony fotel lidera La Liga. Było to pokłosiem nie tylko zwycięstwa nad Levante, ale również potknięcia Realu Madryt, który przegrał 1:2 z Osasuną.

