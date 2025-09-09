Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski zrównał się z Messim. Taka wiadomość po meczach kadry

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Od ostatniego meczu reprezentacji Polski minęło kilka dni. Wciąż jednak wspominamy to naprawdę udane wrześniowe zgrupowanie, które było zarazem debiutem Jana Urbana jako selekcjonera "Biało-Czerwonych". W kadrze swoją strzelecką niemoc przełamał Robert Lewandowski. Kapitan Polaków, dzięki swojemu trafieniu z Finami dogonił Lionela Messiego. A to nie koniec dobrych wieści.

Lionel Messi i Robert Lewandowski
Lionel Messi i Robert LewandowskiAA/ABACAEast News

Reprezentacja Polski ma za sobą naprawdę udane zgrupowanie. W debiucie Jana Urbana, jego podopieczni zremisowali z mocną Holandią 1:1, po golu Matty'ego Casha. Trzy dni później z Finlandią "Biało-Czerwoni" wygrali 3:1, po bramkach Casha, Lewandowskiego i Kamińskiego. Dzięki temu Polacy dopisali sobie cztery punkty w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 i zajmują obecnie drugie miejsce w grupie. Aktualnie mamy tyle samo oczek co Holendrzy, którzy jednak mają do rozegrania zaległe spotkanie.

    Po czerwcowym spotkaniu z Finlandią sytuacja reprezentacji Polski w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu uległa skomplikowaniu. Wówczas to przegraliśmy ze Skandynawami 1:2, w atmosferze chaosu i napięcia na linii Michał Probierz - Robert Lewandowski. Wrześniowe zgrupowanie, uzyskane wyniki oraz wracające do normy relacje w zespole wlewają trochę optymizmu na przyszłe starcia.

    Wiele sugerują także wyliczenia profilu "Football Meets Data" na X. Po zwycięstwie z Finami szanse "Biało-Czerwonych" na baraże wzrosły z 71 do 90 procent. Nasi piłkarze mogą być niemalże pewni gry w tej fazie eliminacji. Nikłe, ale jednak jakiekolwiek szanse są również na zajęcie pierwszej lokaty i bezpośredni awans na mistrzostwa świata. Te, według wyliczeń analityków wynoszą tylko trzy procent.

    Reprezentacja Polski zyskała więc "drugi oddech" w trwających eliminacjach. Podobnie zresztą, jak Robert Lewandowski. Wrócił nie tylko do roli kapitana naszej kadry, ale też i do strzelania dla biało-czerwonych barw. A to ma swój skutek w statystykach oraz... rywalizacji z Lionelem Messim.

    Robert Lewandowski zrównał się z Lionelem Messim. Takie informacje po meczach reprezentacji Polski

    Robert Lewandowski ma już na koncie 86 trafień w reprezentacji Polski. Pod tym względem Lionel Messi przebija Polaka, w sumie trafiając dotychczas 114-krotnie dla kadry Argentyny. Jednak w innym aspekcie zawodnik Interu Miami został dogoniony przez "Lewego".

    Zarówno Robert Lewandowski, jak i Lionel Messi strzelali gole w kadrze narodowej przeciwko 38 różnym reprezentacjom. Bramka napastnika Barcelony w starciu z Finlandią poprawiła jego dorobek, dokładając kolejną ofiarę do kolekcji. Wcześniej bowiem "Lewemu" nie udało się trafić do fińskiej siatki.

    To jednak nie jest koniec dobrych wieści w kontekście polskiego napastnika. Gol przeciwko Finlandii był dla Lewandowskiego 32. bramką w historii swoich występów w eliminacjach do mistrzostw świata. Pod tym kątem kapitan biało-czerwonych zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Przed Polakiem są Ali Daei z Iranu (35 goli), Lionel Messi (36 goli), Cristiano Ronaldo (38 goli) i Carlos Ruiz z Gwatemali (39).

    Robert Lewandowski będzie miał szansę poprawić swój dorobek już w październiku. Po towarzyskim meczu z Nową Zelandią (9.10) zagramy z Litwą na wyjeździe (12.10). Ostatnie dwa mecze w naszej grupie eliminacyjnej zagramy w listopadzie - najpierw z Holandią u siebie (14.11), a na koniec z Maltą na wyjeździe (17.11).

    Przemysław Pawlak: Nikt z nas nawet nie śnił, że Robert Lewandowski zajdzie tak daleko. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Dwóch piłkarzy rywalizujących o piłkę podczas meczu piłkarskiego, jeden zawodnik w koszulce niebieskiej, drugi w białej z czerwonymi spodenkami, w tle rozmyta publiczność i elementy stadionu.
    Lionel Messi i Robert Lewandowski w meczu na MŚ 2022 w KatarzeTomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTEREast News
    Piłkarz w szarej bluzie treningowej reprezentacji Polski oraz czerwonych spodenkach stoi na boisku podczas rozgrzewki, w tle zamazane postaci oraz elementy stadionu.
    Robert LewandowskiMichal Dubiel/REPORTEREast News
    Leo Messi w barwach reprezentacji Argentyny oraz Robert Lewandowski świętujący gola dla FC Barcelona w meczu z Realem Madryt
    Leo Messi i Robert LewandowskiJUAN BARRETO / AFP / Eleven SportsAFP

