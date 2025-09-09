Reprezentacja Polski ma za sobą naprawdę udane zgrupowanie. W debiucie Jana Urbana, jego podopieczni zremisowali z mocną Holandią 1:1, po golu Matty'ego Casha. Trzy dni później z Finlandią "Biało-Czerwoni" wygrali 3:1, po bramkach Casha, Lewandowskiego i Kamińskiego. Dzięki temu Polacy dopisali sobie cztery punkty w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 i zajmują obecnie drugie miejsce w grupie. Aktualnie mamy tyle samo oczek co Holendrzy, którzy jednak mają do rozegrania zaległe spotkanie.

Baraże niemal pewne. Reprezentacja Polski zyskała "drugi oddech"

Po czerwcowym spotkaniu z Finlandią sytuacja reprezentacji Polski w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu uległa skomplikowaniu. Wówczas to przegraliśmy ze Skandynawami 1:2, w atmosferze chaosu i napięcia na linii Michał Probierz - Robert Lewandowski. Wrześniowe zgrupowanie, uzyskane wyniki oraz wracające do normy relacje w zespole wlewają trochę optymizmu na przyszłe starcia.

Wiele sugerują także wyliczenia profilu "Football Meets Data" na X. Po zwycięstwie z Finami szanse "Biało-Czerwonych" na baraże wzrosły z 71 do 90 procent. Nasi piłkarze mogą być niemalże pewni gry w tej fazie eliminacji. Nikłe, ale jednak jakiekolwiek szanse są również na zajęcie pierwszej lokaty i bezpośredni awans na mistrzostwa świata. Te, według wyliczeń analityków wynoszą tylko trzy procent.

Reprezentacja Polski zyskała więc "drugi oddech" w trwających eliminacjach. Podobnie zresztą, jak Robert Lewandowski. Wrócił nie tylko do roli kapitana naszej kadry, ale też i do strzelania dla biało-czerwonych barw. A to ma swój skutek w statystykach oraz... rywalizacji z Lionelem Messim.

Robert Lewandowski zrównał się z Lionelem Messim. Takie informacje po meczach reprezentacji Polski

Robert Lewandowski ma już na koncie 86 trafień w reprezentacji Polski. Pod tym względem Lionel Messi przebija Polaka, w sumie trafiając dotychczas 114-krotnie dla kadry Argentyny. Jednak w innym aspekcie zawodnik Interu Miami został dogoniony przez "Lewego".

Zarówno Robert Lewandowski, jak i Lionel Messi strzelali gole w kadrze narodowej przeciwko 38 różnym reprezentacjom. Bramka napastnika Barcelony w starciu z Finlandią poprawiła jego dorobek, dokładając kolejną ofiarę do kolekcji. Wcześniej bowiem "Lewemu" nie udało się trafić do fińskiej siatki.

To jednak nie jest koniec dobrych wieści w kontekście polskiego napastnika. Gol przeciwko Finlandii był dla Lewandowskiego 32. bramką w historii swoich występów w eliminacjach do mistrzostw świata. Pod tym kątem kapitan biało-czerwonych zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Przed Polakiem są Ali Daei z Iranu (35 goli), Lionel Messi (36 goli), Cristiano Ronaldo (38 goli) i Carlos Ruiz z Gwatemali (39).

Rozwiń

Robert Lewandowski będzie miał szansę poprawić swój dorobek już w październiku. Po towarzyskim meczu z Nową Zelandią (9.10) zagramy z Litwą na wyjeździe (12.10). Ostatnie dwa mecze w naszej grupie eliminacyjnej zagramy w listopadzie - najpierw z Holandią u siebie (14.11), a na koniec z Maltą na wyjeździe (17.11).

Przemysław Pawlak: Nikt z nas nawet nie śnił, że Robert Lewandowski zajdzie tak daleko. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Lionel Messi i Robert Lewandowski w meczu na MŚ 2022 w Katarze Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTER East News

Robert Lewandowski Michal Dubiel/REPORTER East News

Leo Messi i Robert Lewandowski JUAN BARRETO / AFP / Eleven Sports AFP