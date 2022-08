Lewandowski zrobił show! Pedri: To była rozkosz grać z nim!

W Pucharze Joana Gampera FC Barcelona rozbiła 6-0 Pumas UNAM. Robert Lewandowski strzelił pierwszą bramkę, dwukrotnie asystował Pedriemu, miał też udział przy czwartym trafieniu.

Po meczu 19-letni Hiszpan, którego Barca w 2019 r. pozyskała za 17,5 mln euro z Las Palmas, rozpływał się nad grą Lewandowskiego.

To rozkosz grać z Lewandowskim. Naprawdę czerpałem wielką przyjemność z obserwowania z bliska jak on kończy akcje i w jaki sposób podaje nie krył zachwytu Pedri.

Wychwalał też prezydenta klubu Joana Laportę.

- Prezydent wykonał świetną robotę w tym oknie transferowym, każdy z nas radził sobie dobrze w Pucharze Gampera. Teraz będziemy walczyć aż do maja, by to był dla nas wspaniały sezon - podkreślał.

Pedri: Xavi poprosił, byśmy zagrali na maksimum możliwości

Pedri zdradził też, jakie były zalecenia trenera Xaviego przed konfrontacją z Pumas.

- Trener apelował do nas, abyśmy się zrobili próbę generalną przed sezonem, wspięli się na wyżyny swoich możliwości i dlatego strzeliliśmy tyle bramek. Mam nadzieję, że taką skuteczność pokażemy również w lidze. Mieliśmy znakomite przygotowania i chcemy strzelać bramki, zdobywać punkty jak najszybciej - nie krył Pedri.

- Dla trenera i dla nas było ważne, aby wygrać przed własną publicznością i osiągnęliśmy to, rozgrywając naprawdę dobry mecz - zakończył ofensywny pomocnik Blaugrana.

Inauguracja nowego sezonu La Liga Barcelonę czeka już w sobotę, gdy podejmie na Camp Nou Rayo Vallecano.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Pedri (nr 8) z Gavim. Ich współpraca daje Barcelonie bramki i piękne akcje / AFP