- #TheBest i jego najlepszy przyjaciel - napisał na swoim twitterowym koncie Bayern Monachium, publikując nagranie Roberta Lewandowskiego, który zaprezentował szeroki wachlarz sztuczek technicznych. Jak widać żonglerka, przyjęcie piłki na klatkę piersiową i podbijanie piłki głową to elementy, które reprezentant Polski opanował już do perfekcji.



Opis filmiku nawiązuje najprawdopodobniej do styczniowej gali FIFA The Best, podczas której Robert Lewandowski otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza 2021 roku , wyprzedzając Leo Messiego oraz Mohameda Salaha.



Bayern Monachium. Robert Lewandowski błyszczy na treningu. Potwierdzi świetną formę?

Polak czeka na kolejną szansę, by udowodnić swoją wartość w nowym roku kalendarzowym. W trzech pierwszych meczach Bundesligi w 2022 roku Robert Lewandowski strzelił łącznie cztery bramki. Oby wciąż podtrzymywał swoją wyśmienitą dyspozycję, bo już w marcu reprezentacja Polski zmierzy się z Rosją w barażu o awans na mistrzostwa świata w Katarze.

"Biało-Czerwonych" do walki o mundial poprowadzi nowy selekcjoner, którym został Czesław Michniewicz .