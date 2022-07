Lewandowski zrobił krok w tył? "Trafia do ligi, która ma słabszy okres"

Robert Lewandowski w FC Barcelona to scenariusz, który rok temu wydawał się niemożliwy, ale kilka miesięcy temu nabrał niespodziewanego rozpędu, a teraz stał się rzeczywistością. Polski snajper nie zadebiutował jeszcze w nowym zespole, ale powinno to nastąpić już w najbliższy weekend w towarzyskim starciu z Realem Madryt.

Z jego przyjście wielkie nadzieje wiążą wszyscy fani FC Barcelona, czyli klubu, który dopiero odradza się po problemach finansowych i organizacyjnych. Dziennikarz gazety "As" Jorge Garcia w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" uważa, że Lewandowski idealnie pasuje do koncepcji Xaviego, który dokładnie takiego napastnika szukał.

Dodaje jednak, że Barca musi szukać wzmocnień w obronie i w środku pola, bo nawet Lewandowski w pojedynkę nie jest w stanie nic zrobić. "Duma Katalonii" co prawda zakontraktowała już Andreasa Christensena, ale wciąż potrzebuje kolejnych nowych graczy.

Garcia zwrócił też uwagę na ciekawy fakt, który powinien ułatwić "Lewemu" wejście do nowej ligi. - Trafia do ligi, która ma słabszy okres. Wiele gwiazd odeszło i poziom nieco się obniżył - uważa dziennikarz. Czy to wpłynie na strzeleckie wyczyny Polaka, który już w Bundeslidze bił rekordy? Przekonamy się już niebawem.