Lewandowski został na lodzie. Koniec złudzeń. Wydano oficjalny komunikat

Plebiscyt Międzynarodowej Federacji Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) przeprowadzany jest od 20 lat. Najlepszych piłkarzy świata wskazują sami zawodnicy. W pierwszej fazie ogłaszane są nazwiska 26 nominowanych do Jedenastki Roku.

W bieżącej edycji takiego wyróżnienia doczekało się czterech graczy Barcelony. Kwartet tworzą Lamine Yamal, Raphinha, Pedri i Pau Cubarsi. Przynajmniej jeden z nich może być pewny miejsca w jedenastce.

Lewandowski bez szans na miejsce w Jedenastce Roku 2025. Ostatni raz meldował się w niej jako gracz Bayernu

Robert Lewandowski został pominięty wśród nominowanych. Taka sytuacja ma miejsce po raz czwarty z rzędu. W latach 2020 i 2021 polskiego snajpera umieszczano w Dream Teamie na pozycji numer 9 - wtedy jeszcze reprezentował barwy Bayernu Monachium.

Na gruncie krajowym Polak sięgnął z "Dumą Katalonii" po wszystkie trzy trofea. Do ostatniej fazy zmagań rywalizował z Kylianem Mbappe o tytuł króla strzelców La Liga. Bramki zdobywał również na arenie międzynarodowej. Miał prawo oczekiwać, że tym razem znajdzie uznanie w oczach nominujących. Spotkało go jednak srogie rozczarowanie.

"Lewy" skończył w tym roku 37 lat. Jego kontrakt z Barceloną wygasa po zakończeniu trwającego sezonu. Hiszpańskie media informują, że umowa nie doczeka się prolongaty.

Jedenastka z poprzedniej edycji prezentowała się następująco: Ederson - Carvajal, Ruediger, Van Dijk - De Bruyne, Rodri, Kroos, Bellingham - Mbappe, Haaland, Vinicius Junior.

Tłustym drukiem zaznaczeni zostali zawodnicy, którzy ponownie kandydują do Drużyny Marzeń. Jak widać, z jedenastki wypadło aż sześć nazwisk. Szczególne zaskoczenie stanowi absencja Viniciusa Juniora, który przed rokiem był niemal pewien zdobyci Złotej Piłki.

Jedenastkę Roku 2025 poznamy już 3 listopada.

