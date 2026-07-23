Lewandowski zobaczył polskie barwy. Tak się zachował. Jest nagranie

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Robert Lewandowski ma za sobą debiut w barwach Chicago Fire. Nasz napastnik rozegrał 62. minuty w przegranym 2:3 meczu MLS z Interem Miami. Podczas wizyty na Florydzie 37-latek mógł czuć się jak u siebie, przynajmniej po części. Na trybunach nie brakowało bowiem polskich barw, a sam napastnik po spotkaniu ruszył w stronę kibiców. Wszystko nagrał jego klub, a film z "Lewym" w roli głównej trafił do sieci.

Robert Lewandowski w stroju Chicago Fire, na stadionie, obok powitalny transparent kibiców z polską flagą.
Robert Lewandowski zadebiutował w MLS w meczu Inter Miami - Chicago FireLeonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Był to debiut wyczekany, ale nie wymarzony. Robert Lewandowski otworzył nowy rozdział w swojej karierze porażką 2:3 z Interem Miami. Z przebiegu gry było widać, że kapitan reprezentacji Polski potrzebuje jeszcze nieco czasu, by wrócić do najwyższej formy i lepiej zgrać się z nowymi partnerami, których jakość piłkarska daleka jest od tego, do czego przyzwyczaił się w FC Barcelona. Sam ma jednak tego świadomość.

- To był pierwszy mecz, więc spokojnie. Wszystko po kolei. W piłce nożnej nic nie tworzy się z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. Trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować. Ale myślę, że każdy mecz da nam większe zrozumienie. Dla mnie też pierwszy mecz to przede wszystkim było takie fizyczne przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało. Potrzeba jeszcze czasu, żeby przyszła u mnie świeżość - tłumaczył "Lewy" po meczu podczas konferencji prasowej, którą transmitował portal WP Sportowe Fakty.

Robert Lewandowski po debiucie w Chicago Fire. Polak ruszył do kibiców

Sam debiut Roberta Lewandowskiego był jednak sporym wydarzeniem, a nasz napastnik mógł liczyć na trybunach na liczne wsparcie.

Na obiekcie Nu Stadium pojawiło się sporo polskich akcentów, co zauważyli nawet przedstawiciele Chicago Fire, publikując w sieci zdjęcia naszych flag narodowych. W mediach społecznościowych można było znaleźć ich jeszcze więcej. Na części z nich zamieszczone zostały napisy zawierające prośby o koszulkę, wyrażające sympatię czy też witające nowego snajpera w Stanach Zjednoczonych.

Kibice w czerwono-białych barwach drużyny, wśród których widoczne są transparenty z napisem 'Witamy w Ameryce' oraz duża flaga Polski, uśmiechnięte osoby trzymają szaliki i plakaty na stadionie.
Tak fani przywitali Roberta Lewandowskiego podczas debiutu w Chicago FireInstagram @ChicagoFireESP/Instagram

Warto podkreślić, że Robert Lewandowski nie pozostał obojętny na ciepłe przyjęcie i po zakończeniu spotkania ruszył w stronę kibiców rozdając autografy, między innymi na... trykotach reprezentacji Polski.

Piłkarz w koszulce z nazwiskiem 'Lewandowski' wręcza fanom koszulkę przez barierkę, a grupa kibiców ubrana w różowe stroje z entuzjazmem fotografuje i odbiera prezent.
Robert Lewandowski po debiucie w meczu Inter Miami - Chicago FireInstagram @Chicago FireESP/Instagram

A już w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego Robert Lewandowski będzie miał okazję, by zaplonować na premierowe trafienie w rozgrywkach MLS. Jego Chicago Fire zmierzy się wówczas na wyjeździe z New York City

Piłkarz w zielonej kamizelce treningowej biegnie po murawie, mając na twarzy ochronną czarną maskę, w tle rozmyta publiczność stadionu.
Robert LewandowskiANDER GILLENEA AFP
Piłkarz w czerwono-niebieskiej koszulce z medalem na szyi, w tle rozmyte postacie innych osób.
Robert LewandowskiIMAGO/Maciej RogowskiEast News


"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago FirePolsat Sport

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