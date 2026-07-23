Był to debiut wyczekany, ale nie wymarzony. Robert Lewandowski otworzył nowy rozdział w swojej karierze porażką 2:3 z Interem Miami. Z przebiegu gry było widać, że kapitan reprezentacji Polski potrzebuje jeszcze nieco czasu, by wrócić do najwyższej formy i lepiej zgrać się z nowymi partnerami, których jakość piłkarska daleka jest od tego, do czego przyzwyczaił się w FC Barcelona. Sam ma jednak tego świadomość.

- To był pierwszy mecz, więc spokojnie. Wszystko po kolei. W piłce nożnej nic nie tworzy się z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. Trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować. Ale myślę, że każdy mecz da nam większe zrozumienie. Dla mnie też pierwszy mecz to przede wszystkim było takie fizyczne przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało. Potrzeba jeszcze czasu, żeby przyszła u mnie świeżość - tłumaczył "Lewy" po meczu podczas konferencji prasowej, którą transmitował portal WP Sportowe Fakty.

Robert Lewandowski po debiucie w Chicago Fire. Polak ruszył do kibiców

Sam debiut Roberta Lewandowskiego był jednak sporym wydarzeniem, a nasz napastnik mógł liczyć na trybunach na liczne wsparcie.

Na obiekcie Nu Stadium pojawiło się sporo polskich akcentów, co zauważyli nawet przedstawiciele Chicago Fire, publikując w sieci zdjęcia naszych flag narodowych. W mediach społecznościowych można było znaleźć ich jeszcze więcej. Na części z nich zamieszczone zostały napisy zawierające prośby o koszulkę, wyrażające sympatię czy też witające nowego snajpera w Stanach Zjednoczonych.

Tak fani przywitali Roberta Lewandowskiego podczas debiutu w Chicago Fire Instagram @ChicagoFire ESP/Instagram

Warto podkreślić, że Robert Lewandowski nie pozostał obojętny na ciepłe przyjęcie i po zakończeniu spotkania ruszył w stronę kibiców rozdając autografy, między innymi na... trykotach reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski po debiucie w meczu Inter Miami - Chicago Fire Instagram @Chicago Fire ESP/Instagram

A już w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego Robert Lewandowski będzie miał okazję, by zaplonować na premierowe trafienie w rozgrywkach MLS. Jego Chicago Fire zmierzy się wówczas na wyjeździe z New York City

Robert Lewandowski ANDER GILLENEA AFP

Robert Lewandowski IMAGO/Maciej Rogowski East News





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