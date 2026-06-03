Lewandowski zobaczył Brzęczka, od razu taka reakcja. I to tuż przed meczem z Nigerią

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W środę na Stadionie Narodowym w Warszawie piłkarska reprezentacja Polski zagra towarzysko z Nigerią. Od pierwszej minuty na murawie oglądać będziemy mogli Roberta Lewandowskiego. Co ciekawe, napastnik tuż przed spotkaniem spotkał się z wyjątkowym gościem, a dokładniej z Jerzym Brzęczkiem. Choć to trwało tylko chwilkę, to uprzejmości nie zabrakło.

Piłka nożna: Robert Lewandowski spotkał Jerzego Brzęczka
Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty ImagesGetty Images

Po porażce 0:2 we Wrocławiu piłkarska reprezentacja Polski ma szansę na odpokutowanie. W środę na Stadionie Narodowym w Warszawie kadra prowadzona przez Jana Urbana zmierzy się z Nigerią. Będzie to ostatni mecz drużyny w tym sezonie oraz jednocześnie ostatnia szansa na sprawdzenie pewnych systemów, oraz kilku graczy przed wrześniową Ligą Narodów.

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Paweł Nowak
Paweł Nowak

Już we wtorek selekcjoner drużyny przekazał, że od pierwszej minuty kibice będą mogli oglądać liderów, czyli m.in. Roberta Lewandowskiego czy Piotra Zielińskiego. Oficjalne potwierdzenie w tej sprawie nadeszło na nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem.

"Biało-Czerwoni" na obiekcie również pojawili się nieco wcześniej, aby odpowiednio przygotować się do rywalizacji z przedstawicielem Afryki. Na kilka chwil przed meczem drużyna pojawiła się na płycie boiska, by klasycznie m.in. sprawdzić stan murawy. Nie zabrakło również innych aktywności, co dobrze zarejestrowały kamery.

Lewandowski zobaczył Brzęczka. Cóż za spotkanie. Wszystko nagrano

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać przywitanie Roberta Lewandowskiego z chociażby byłym selekcjonerem kadry, Jerzym Brzęczkiem. Panowie byli dla siebie bardzo mili i uścisnęli się ze sobą. Następnie kapitan drużyny ruszył do delegacji Polskiego Związku Piłki Nożnej na czele z Cezarym Kuleszą.

Pierwszy gwizdek meczu Polska - Nigeria zaplanowany jest na godz. 20:45. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

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Jerzy Brzęczek i Robert LewandowskiMarcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Domenic Aquilina / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP


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