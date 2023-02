Lewandowski znowu trafił do światowej elity! Wielki finał już 27 lutego

Robert Lewandowski jeszcze w tym miesiącu może się doczekać kolejnego wyróżnienia w przebogatej karierze. Polak znalazł się wśród nominowanych do Jedenastki Roku FIFA i FIFPro. Drużyna gwiazd zostanie ogłoszona 27 lutego w Paryżu podczas dorocznej gali "The Best FIFA Football Awards".