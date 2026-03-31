Lewandowski znowu na językach, głośno o nim w Hiszpanii. Jednoznacznie o Polaku
Przed reprezentacją Polski kluczowe - i z pewnością już ostatnie - starcie w walce o awans na mistrzostwa świata 2026. We wtorkowy wieczór "Biało-Czerwoni" zmierzą się w finale baraży ze Szwecją, na terenie rywala, a tymczasem... o potyczce tej zrobiło się głośno również i w Hiszpanii. Istotny stał się tu jeden konkretny kontekst, w którego centrum jest m.in. Robert Lewandowski.
26 marca polscy piłkarze zrobili w barażach pierwszy istotny krok w stronę awansu na MŚ 2026 i ograli Albanię 2:1, mimo swoich początkowych problemów w starciu z "Czerwono-Czarnymi".
Teraz przed "Biało-Czerwonymi" ostatni bój, którego stawką będzie gra na mundialu - wtorkowy mecz ze Szwecją. O tym spotkaniu zrobiło się co ciekawe niespodziewanie głośno w... Hiszpanii.
Lewandowski kontra Bardghji: Marzenie o MŚ 2026 spełni tylko jeden gracz FC Barcelona
Istotny jest tu jeden szczególny kontekst - otóż rywalizacja "Orłów" i "Trzech Koron" przynosi swoisty "pojedynek" dwóch graczy FC Barcelona - Roberta Lewandowskiego i Roony'ego Bardghjiego i choć nie jest powiedziane, że obaj ci zawodnicy zameldują się jednocześnie na murawie w Solnie, to hiszpańskie media tak czy inaczej wzięły całą tę sytuację pod lupę.
"Pozostanie tylko jeden" - rzuciło zdecydowanie katalońskie "L'Esportiu". "Dzisiejszy baraż o awans do mistrzostw świata to bezpośredni pojedynek Roberta Lewandowskiego, wieloletniego filaru reprezentacji Polski, z Roonym Bardghjim, który stawia pierwsze kroki w seniorskiej reprezentacji Szwecji" - padło.
Temat obecny był także na pierwszej stronie "Sportu", na której padło hasło "Tylko jeden może zostać uczestnikiem mundialu". "Bardghji rzuca wyzwanie Lewandowskiemu podczas jego ostatniego tańca" - padło w artykule Claudii Espinosy, która wyraźnie zasugerowała, że przed nami już w zasadzie końcówka kariery "Lewego" w kadrze.
Szwecja - Polska. Przed nami kluczowy wieczór dla "Biało-Czerwonych"
Mecz Szwecja - Polska odbędzie się 31 marca o godz. 20.45 - zapraszamy do śledzenia tego arcyważnego dla obu ekip spotkania w relacji tekstowej na żywo w Interii Sport. W przypadku sukcesu podopiecznych Jana Urbana na MŚ 2026 czekać ich będą grupowe potyczki z Holendrami, Japończykami i Tunezyjczykami.