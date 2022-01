Plebiscyt "Sportu" na Piłkarza Roku odbywa się od 1966 roku. Pierwszym laureatem był obrońca, wtedy Polonii Bytom, Zygmunt Anczok, złoty medalista olimpijski z Monachium z 1972 roku, 48-krotny reprezentant Polski. O tym lewym obrońcy mówiło się i pisało , że swoją grą wyprzedził epokę.

Boniek wygrał tylko raz

Na liście triumfatorów same największe nazwiska w historii polskiego futbolu. Dwa razy plebiscyt wygrywał Włodzimierz Lubański, trzy Kazimierz Deyna i Włodzimierz Smolarek w latach 80. Dwukrotnie najlepszy był też Grzegorz Lato, król strzelców na MŚ w 1974. Co ciekawe tylko raz najlepszy był Zbigniew Boniek i to nie w 1982 roku, gdzie błyszczał na mundialu w Hiszpanii, ale... cztery lata wcześniej, po mistrzostwach świata w Argentynie, gdzie był jednym z odkryć MŚ na boiskach Ameryki Południowej. W roku mistrzostw na hiszpańskich boiskach triumfował nie kto inny, jak Andrzej Buncol.

W późniejszym okresie trzy razy Piłkarzem Roku "Sportu" był król strzelców turnieju olimpijskiego w Barcelonie w 1992 roku Andrzej Juskowiak. Dwa razy triumfował Jerzy Dudek, Jacek Krzynówek, "Ebi" Smolarek, a także Jakub Błaszczykowski. Ten ostatni najlepszy był w 2008 i 2010 roku. Potem nastał czas Roberta Lewandowskiego, który głosami czytelników wygrywa rok w rok od 2011! To rekord, którego chyba nikt nie pobije.

"Lewy" zbiera kolejne triumfy za świetny dla siebie 2021 rok. Tydzień temu po raz drugi z rzędu został wybrany Sportowcem Roku w plebiscycie Światowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej - AIPS. Po raz drugi z rzędu zwyciężył też w plebiscycie brytyjskiego dziennika "Guardian" na Piłkarza Roku, wyprzedzając Lionela Messiego i Mohameda Salaha. Niestety, prestiżową Złotą Piłkę po raz siódmy w karierze otrzymał nie Polak, a właśnie Messi, co podzieliło piłkarski świat. Nie pomogły kolejne strzeleckie rekordy bite w barwach Bayernu Monachium w Bundeslidze i kolejne gole zdobywane w reprezentacji Polski. Może jeszcze lepiej będzie w roku MŚ w 2022 roku?

Michał Zichlarz

Wyniki plebiscytu na Piłkarza Roku katowickiego "Sportu" w 2021 roku

1. Robert Lewandowski (Bayern Monachium), 2. Piotr Zieliński (Napoli), 3. Łukasz Fabiański (West Ham United), 4. Kamil Glik (Benevento), 5. Karol Świderski (PAOK Saloniki), 6. Jan Bednarek (Southampton), 7. Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa/FK Krasnodar), 8. Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn), 9. Jakub Moder (Brighton&Hove), 10. Adam Buksa (New England Revolution)

Piłkarze Roku katowickiego "Sportu

1966 - Zygmunt Anczok (Polonia Bytom)

1967 - Włodzimierz Lubański (Górnik Zabrze)

1968 - Stanisław Oślizło (Górnik)

1969 - Kazimierz Deyna (Legia Warszawa)

1970 - Włodzimierz Lubański (Górnik)

1971 - Zygfryd Szołtysik (Górnik)

1972 - Kazimierz Deyna (Legia)

1973 - Kazimierz Deyna (Legia)

1974 - Grzegorz Lato (Stal Mielec)

1975 - Antoni Szymanowski (Wisła Kraków)

1976 - Henryk Kasperczak (Stal Mielec)

1977 - Grzegorz Lato (Stal Mielec)

1978 - Zbigniew Boniek (Widzew Łódź)

1979 - Wojciech Rudy (Zagłębie Sosnowiec)

1980 - nagrody nie przyznano

1981 - Włodzimierz Smolarek (Widzew Łódź)

1982 - Andrzej Buncol (Legia Warszawa)

1983 - Józef Młynarczyk (Widzew)

1984 - Włodzimierz Smolarek (Widzew)

1985 - Dariusz Dziekanowski (Widzew /Legia)

1986 - Włodzimierz Smolarek (Widzew/Eintracht Frankfurt)

1987 - Andrzej Iwan (Górnik)

1988 - Krzysztof Warzycha (Ruch Chorzów)

1989 - Ryszard Tarasiewicz (Śląsk Wrocław/Neuchatel Xamax)

1990 - Jacek Ziober (ŁKS Łódź/Montpellier)

1991 - Andrzej Juskowiak (Lech Poznań)

1992 - Andrzej Juskowiak (Lech /Sporting CP)

1993 - Wojciech Kowalczyk (Legia)

1994 - Janusz Jojko (GKS Katowice)

1995 - Andrzej Juskowiak (Sporting CP/Olympiakos SFP)

1996 - Marek Citko (Widzew)

1997 - Tomasz Łapiński (Widzew)

1998 - Mirosław Trzeciak (ŁKS Łódź/CA Osasuna)

1999 - Adam Matysek (Bayer 04 Leverkusen)

2000 - Jerzy Dudek (Feyenoord)

2001 - Jerzy Dudek (Feyenoord/Liverpool FC)

2002 - Maciej Żurawski (Wisła Kraków)

2003 - Jacek Krzynówek (1. FC Nürnberg)

2004 - Jacek Krzynówek (1. FC Nürnberg/Bayer 04 Leverkusen)

2005 - Tomasz Frankowski (Wisła Kraków/Elche CF)

2006 - Euzebiusz Smolarek (Borussia Dortmund)

2007 - Euzebiusz Smolarek (Borussia Dortmund)

2008 - Jakub Błaszczykowski (Borussia Dortmund)

2009 - Ireneusz Jeleń (AJ Auxerre)

2010 - Jakub Błaszczykowski (Borussia Dortmund)

2011 - Robert Lewandowski (Borussia Dortmund)

2012 - Robert Lewandowski (Borussia Dortmund)

2013 - Robert Lewandowski (Borussia Dortmund)

2014 - Robert Lewandowski (Borussia Dortmund/Bayern Monachium)

2015 - Robert Lewandowski (Bayern)

2016 - Robert Lewandowski (Bayern)

2017 - Robert Lewandowski (Bayern)

2018 - Robert Lewandowski (Bayern)

2019 - Robert Lewandowski (Bayern)

2020 - Robert Lewandowski (Bayern)

2021 - Robert Lewandowski (Bayern)