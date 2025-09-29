Lewandowski znów zachwycił, Flick komentuje spotkanie. Potem taki wpis

Już czwarty raz w tym sezonie Robert Lewandowski mógł się cieszyć ze zdobycia gola. Tym razem dokonał tego w niedzielnym starciu ligowym z Realem Sociedad. Spotkanie było bardzo trudne, bowiem zespół Hansiego Flicka od 31. minuty przegrywał 0:1. Całe szczęście kilka na chwilę przed końcem pierwszej połowy na 1:1 strzelił Jules Kounde.

Bohaterem meczu został jednak wspomniany już Polak. W 59. minucie świetnie odnalazł się w polu karnym i po dośrodkowaniu Lamine Yamala strzałem głową pokonał Alexa Remiro. W ten sposób ustalił wynik spotkania na 2:1, dzięki czemu Barcelona mogła świętować kolejne trzy punkty do tabeli La Ligi.

Niedługo po meczu napastnik zamieścił w mediach społecznościowych krótki wpis podsumowujący całe spotkanie. "2:1" - napisał, a do tego dodał hasztag 1, który wprost odnosi się do awansu "Dumy Katalonii" na pierwsze miejsce w lidze przed Real Madryt.

Flick jasno po meczu, tak podsumował rywalizację

Kilka słów odnośnie spotkania z Realem Sociedad powiedział także Hansi Flick, szkoleniowiec drużyny. Podczas konferencji prasowej stwierdził, że jego zespół zasłużył na zwycięstwo. Do tego wskazał, że w jego opinii liczne zmiany nie mają znaczenia, co bardzo mu się podoba.

Było nam bardzo ciężko, ale zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Naprawdę doceniam grę mojej drużyny, jej wyniki. Nie ma znaczenia, że trochę zmienimy skład wyjściowy, bo wszyscy dają z siebie wszystko i to mi się podoba. Jestem bardzo dumny

Słowa te mogą dotyczyć także Lewandowskiego, który w tym sezonie jest często rotowany. Co więcej, Niemiec dodał, że awans w ligowej tabeli nie jest "na zawsze" i jego zespół będzie musiał bronić tej pozycji.

- To jest tymczasowe. Dobrze, że jest, bo wywiera presję na rywali. Ale teraz musimy bronić tej pozycji i jesteśmy z tego zadowoleni - wskazał.

Następny mecz FC Barcelona rozegra już w środę, 1 października. Będzie to starcie w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain.

