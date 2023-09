Lewandowski znów wbił bolesną szpilkę. „Sytuacje, na które nie mamy wpływu”

Chciałbym, żeby dwa nadchodzące spotkania były dla reprezentacji nowym otwarciem. Mam nadzieję, że każdy z nas znajdzie to, co ma w sobie najlepsze i wrócimy do optymalnej formy jako cała drużyna. Mogę zapewnić, że poradzimy sobie z kryzysem, rozwiążemy to w gronie reprezentacji. Na pewno nie będzie między nami problemów. Będziemy zwarci i gotowi i chcę, żeby było to widać na boisku.

~ Robert Lewandowski