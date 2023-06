Lewandowski znów to zrobił. Niesamowite wejście Polaka

Dziewiąty tytuł króla strzelców Roberta Lewandowskiego

23 bramki w tym sezonie ligowym to jednak niewiele, jeśli porównać to z najlepszym osiągnięciem Lewandowskiego w karierze. W sezonie 2020/2021 Polak pobił rekord legendarnego Gerda Mullera, gdy dla Bayernu strzelił w Bundeslidze aż 41 goli! Z kolei w poprzednim sezonie Polak zdobył 35 bramek, a dwa lat wcześniej - 34. By znaleźć gorszy wynik Lewandowskiego od obecnego, należy cofnąć się do sezonu 2018/2019, gdy do siatki trafił 22 razy, ale to i tak wystarczyło do tego, by został najlepszym strzelcem Bundesligi.