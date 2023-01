Lewandowski znów spotka "feralnego" sędziego. "To plaga Barcelony"

Część hiszpańskiej prasa pisała, że sędzia Gil Manzano "kolekcjonuje" sobie wyrzucanie gwiazd pilki nożnej z boiska . Zanim odesłał do szatni Lewandowskiego wyrzucił m. in. Leo Messiego , Luisa Suareza, Neymara , Casemiro czy Gerarda Pique .

Gil Manzano na Camp Nou. "Przyjmiemy go tak samo"

Barcelona odwoływała się do różnych instytucji i instancji , by zmniejszyć karę . Nawet na chwilę udało się jej zawiesić zawieszenie Lewandowskiego i zagrał przeciwko Espanyolowi Barcelona, ale i tak w końcu musi odcierpieć trzy mecze dyskwalifikacji.

Mógł za to grać w Superpucharze Hiszpanii (Barcelona go wygrała) i może też w Pucharze Króla. I korzysta z tego trener Xavi Hernandez, by Polak był w rytmie meczowym. I Lewandowski ma zagrać w środę w podstawowym składzie przeciwko Realowi Sociedad. Na sędziego tego meczu hiszpańska federacja wyznaczyła właśnie Gil Manzano.