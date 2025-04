Już w 13. minucie przed sposobnością na otwarcie wyniku stanął Vinicius Junior, ale nie wykorzystał on wówczas rzutu karnego. Chwilę potem do siatki trafił za to Mouctar Diakhaby, dając "Los Ches" prowadzenie, po czym nie minęło wiele czasu, a ten sam gracz zaliczył... "samobója". Na swoje szczęście sędzia odgwizdał przy okazji spalonego ze strony Mbappe.

