Lewandowski znów może wywołać szok. Urban mu nie pozwoli, zapowiada interwencję

Bytomianina w kadrze jednak nie ma, więc teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie w powrocie napastnika do gry z orzełkiem na piersi. Jan Urban nie jest jednak pewny swego . Najlepszy na to dowód? Słowa wypowiedziane przez świeżo upieczonego selekcjonera w rozmowie na kanale Łączy Nas Piłka. "Nikt o tym nie mówi, ale wyobraźcie sobie, że teraz Robert oznajmia: 'Ja teraz kończę z reprezentacją, naprawdę. Chcę na koniec kariery skoncentrować się tylko na klubie'. Może przecież tak być. Ja oczywiście z mojej strony zrobię wszystko, żeby tak się nie stało i żeby on wrócił" - przyznał.

Jan Urban otwarcie przyznał to ws. Lewandowskiego. Jest gotowy do działania

Następnie padła jasna deklaracja związana z interwencją u samego piłkarza. "Nie mam żadnego problemu z tym, żeby jechać do Roberta. Bo różne są opinie. Niektórzy mogą powiedzieć: 'O, już nowy trener jedzie do Lewandowskiego'. Inni trenerzy może jeżdżą do Ronaldo czy Messiego i nie ma nic w tym złego. Rozwiązywanie problemów, jakie powstają, musi odbyć się na bazie dialogu czy podejmowania takich, czy innych decyzji. Dla mnie to jest normalne" - zapewnił zatroskanych fanów.