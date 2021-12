Już od czasu rozpoczęcia zimowej przerwy w Bundeslidze mieliśmy przeświadczenie graniczące z pewnością, że Lewandowski kolejny raz nie będzie miał sobie równych jeśli chodzi o skuteczność pod bramką rywala. W ostatnim dniu grudnia można ogłosić to już oficjalnie: Polak został najlepszym strzelcem w 2021 roku.

Robert Lewandowski najlepszym strzelcem 2021 roku

Także rok i dwa lata temu "Lewy" w tej materii był bezkonkurencyjny. Pakowanie piłki do siatki nasz rodak opanował do perfekcji, w czym sprawnie pomagają mu koledzy z Bayernu Monachium, ale i reprezentacji Polski, co znalazło odzwierciedlenie w tegorocznej klasyfikacji.



Lewandowski wyprzedził o aż 18 trafień drugiego Kyliana Mbappe (51 goli) i o równe 20 goli trzeciego w zestawieniu Erlinga Haalanda.



Leo Messi - triumfator Złotej Piłki - został natomiast sklasyfikowany na dopiero szóstej lokacie.

Globe Soccer Awards 2021. Robert Lewandowski piłkarzem roku 2021 według fanów.

Najlepsi strzelcy w 2021 roku:

1. Robert Lewandowski - 69 bramek



2. Kulian Mbappe - 51



3. Erling Haaland - 49



4. Karim Benzema - 47



Cristiano Ronaldo - 47



6. Leo Messi - 43



Warto odnotować, że "Lewy" był w tym roku najlepszy także jeśli chodzi o klasyfikację kanadyjską (bramki + asysty).