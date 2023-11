FC Barcelona przeszła we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów prawdziwą próbą charakteru. Nie dość, że - jak przyznał sam trener Xavi Hernandez - rozgrywała "finał", walcząc o - w praktyce - awans z pierwszego miejsca do 1/8 finału Ligi Mistrzów, to jeszcze w 30. minucie jako pierwsza straciła bramkę po uderzeniu brazylijskiego skrzydłowego - Pepe.