Lewandowski zmieniony w trakcie meczu. Polak podsumował wygraną i zaakcentował jedno

Barcelona nie wywalczy w tym sezonie żadnego tytułu. To krok w tył w porównaniu z poprzednimi rozgrywkami, kiedy zdobyła Superpuchar Hiszpanii, a także została, po kilku latach, ponownie mistrzem Hiszpanii.

Słabsze wyniki zespołu spowodowały, że w styczniu Xavi ogłosił, że po sezonie opuszcza "Dumą Katalonii". Potem jednak drużyna zaczęła grać lepiej i okazało się, że trener jednak zostanie, by dalej prowadzić tę ekipę.

Teraz celem Barcelony jest drugie miejsce w lidze, które zapewni jej grę w Superpucharze Hiszpanii, co oznacza dodatkowe pieniądze, a w jej sytuacji każdy grosz się liczy.

La Liga. Robert Lewandowski miał udział przy golu z Realem Sociedad

W poniedziałek "Duma Katalonii" podejmowała Real Sociedad . Kibice czekali na pierwszego gola do 40. minuty. Wówczas "Duma Katalonii" przeprowadziła akcję, w której udział miał Lewandowski .

Będący na środku boiska reprezentant Polski obrócił się z piłką i świetnie podał prostopadle do rozpędzonego Ilkaya Gündogana. Niemiecki pomocnik pobiegł w kierunku pola karnego, odegrał na prawą stronę do Lamine'a Yamala, a 16-latek popisał się precyzyjnym strzałem, bez przyjęcia piłki, z ok. 15 metrów.