Robert Lewandowski rozpoczął swoją przygodę z MLS od Miami, gdzie jego Chicago Fire zmierzyło się z obrońcą tytułu mistrzowskiego - Interem. Na boisku zabrakło jeszcze rzecz jasna odpoczywającego po mundialu Leo Messiego czy Rodrigo de Paula, ale gospodarze i tak postawili wymagające warunki, wygrywając ostatecznie 3:2.

Robert Lewandowski swoim pressingiem przyczynił się po części do zdobycia - w kuriozalnych okolicznościach - pierwszego gola dla przyjezdnych, ale poza tym nie zachwycił, nie znajdując także drogi do bramki. Trener Gregg Berthalter pozostaje jednak spokojny i niezwykle zadowolony z tego, że udało mu się namówić 37-latka na przenosiny do "Wietrznego Miasta".

- Ma ogromną jakość i wysokie standardy. A ta etyka pracy i jego umiejętności pomogą zespołowi. Priorytetem dla nas było dzisiaj, by pojawił się na boisku. Trenuje z nami dopiero od siedmiu czy ośmiu dni. Oczekujemy od niego, że będzie wracał do formy, by mieć wpływ na drużynę - powiedział szkoleniowiec Chicago Fire podczas konferencji prasowej, z której transmisję przeprowadził portal WP Sportowe Fakty.

Robert Lewandowski zadebiutował w MLS. Trener Chicago Fire zabrał głos

Jak zaznaczył, od samego początku złapał nić porozumienia z Robertem Lewandowskim, którą zamierza coraz bardziej zacieśniać.

- Jeśli kogoś widzisz i spotykasz, możesz wyczuć, czy jest jakikolwiek typ wzajemnego porozumienia. A gdy spotkałem się z Robertem i spojrzałem jego oczy, zacząłem rozumieć drogę, którą przebył i jak ciężko pracował, by dojść do tego miejsca. Złapaliśmy więź. To silne połączenie, ale wciąż jest nowe i chcemy je budować - powiedział.

A odnosząc się do częstej obecności Roberta Lewandowskiego poza polem karnym w meczu z Interem zaznaczył, jakie zadanie stoi teraz przed całą drużyną po transferze Polaka.

Musimy wykonywać lepszą pracę jako zespół, by jak najczęściej dostarczać mu piłkę w polu karnym

I dodał: - To wszystko nadejdzie. Wiem, że chcielibyśmy wszystko na pstryknięcie palcami, ale to wymaga czasu. Zobaczymy więcej. On już miał na nas dobry wpływ. (...) Tu jest jak z każdym piłkarzem. Budujesz się, stajesz się silniejszy, zyskujesz swoją moc i jesteś dobry. Dla każdego ten czas jest inny.

Gregg Berhalter odniósł się także do zmiany Roberta Lewandowskiego w 62. minucie, mówiąc że ta "była planowana". Tym samym potwierdził słowa, które po meczu wypowiedział sam Polak.

- Przed meczem wiedziałem, że mogę rozegrać maksymalnie 45-60 minut. Po jednym tygodniu, niespełna 10 dniach, potrzebuję oczywiście więcej czasu, by być gotowy. Ale następny mecz mamy już za kilka dni. Chciałem więc dać z siebie wszystko zanim zostanę zmieniony. W trakcie spotkania było mi trudno. Popełniliśmy zbyt wiele łatwych błędów w obronie przez co Inter Miami zdobył o jedną bramkę więcej. Ale koniec końców patrzymy przed siebie. Będziemy dalej ciężko pracować. Ja sam otrzymałem parę odpowiedzi na moje pytania i myślę, że dzięki temu będzie mi łatwiej w kolejnych meczach - tłumaczył najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski i jej obecny kapitan.

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski i Gregg Berhalter Przemysław Langier INTERIA.PL





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