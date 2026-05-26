Po zdobyciu tytułu mistrza Hiszpanii sezonu 2025/26 Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelona. Tego lata polski napastnik zmieni klub - być może ostatni raz w swojej karierze.

Odejście Polaka dla FC Barcelona oznacza dwie rzeczy:

uwolnienie sporej części budżetu przeznaczonego na pensje piłkarzy

brak napastnika światowej klasy w kadrze

Oba te czynniki wywołują jeden efekt: Barcelona rusza na zakupy. Więcej pieniędzy w budżecie i powrót do zasady 1:1 oznacza, że klub będzie mógł sprowadzić napastnika wysokiej klasy.

FC Barcelona za pośrednictwem mediów wysłała w świat jasny sygnał. Dzięki Robertowi Lewandowskiemu wróciliśmy na szczyt. Teraz, po jego odejściu, chcemy sprowadzić godnego następcę. I mamy na to pieniądze. Tak brzmi przekaz, który odbija się w największych sportowych portalach.

Nowa era zaczęła się z hukiem. Gorąco po odejściu Lewandowskiego

O Julianie Alvarezie mówiło się już od dawna. Wcześniej jednak narracja była brutalna: "Barcelony na niego nie stać". Argentyńczyk pozostaje transferowym marzeniem klubu, ale posiada on długą umowę z Atletico Madryt. Stołeczny klub chce sprzedać go nie taniej niż za 150 milionów euro. Barca natomiast na transfer chce przeznaczyć nie więcej niż 100 "baniek".

Temat jest jednak bardziej skomplikowany. Era po Lewandowskim w Hiszpanii zaczęła się z dość dużym hukiem. Szybko bowiem pojawiły się bardzo mocne sygnały, że Julian Alvarez chce opuścić Atletico Madryt i przenieść się właśnie do Barcelony.

Według Fabrizio Romano Argentyńczyk odmówił podpisania nowej umowy z Atleti. Matteo Moretto informował natomiast, że Alvarez wybrał Barcę jako projekt, do którego chce trafić. Minął zaledwie tydzień, odkąd Lewandowski ogłosił, że odchodzi, a w Hiszpanii saga transferowa z udziałem Alvareza rozpędziła się bardzo dynamicznie.

Transfer do Barcelona nadal jest tematem mocno skomplikowanym. Medialne doniesienia ws. Argentyńczyka są jednak znamienne. W tej sprawie dzieje się coś bardzo konkretnego. Transferowe lato z udziałem tego zawodnika może być bardzo gorące.

- To nie jest pytanie do mnie, to pytanie do Juliana. Jest wystarczająco dorosły, żeby wiedzieć, co będzie robił, i sądzę, że już podjął decyzję - takiej odpowiedzi na pytanie o przyszłość Alvareza udzielił Diego Simeone. Te słowa również świadczą o tym, że coś jest na rzeczy, a pogłoski o pogorszeniu się ich relacji w ostatnim czasie mają swoje podłoże.

Jeśli Dumie Katalonii uda się go sprowadzić, będzie to największy transferowy sukces od dołączenia Roberta Lewandowskiego. W tym momencie nie ma na świecie napastnika, który lepiej pasowałby do stylu Flicka niż Alvarez. Ten mariaż byłby skazany na sukces, ale Atletico Madryt z pewnością zrobi wszystko, aby do niego nie dopuścić.

Fakty są jednak takie, że era Roberta Lewandowskiego wprowadiła Barcelonę do zupełnie innej rzeczywistości. Jest to oczywiście efekt pracy również Hansiego Flicka, Joana Laporty, Deco, Lamine'a Yamala, Pedriego, Raphinhi oraz Xaviego Hernandeza, o którym także nie można zapomnieć. Polak stał się jednak symbolem odrodzenia Barcy, która teraz rusza na podbój Europy.

Julian Alvarez Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski FADEL SENNA AFP

Robert Lewandowski Urbanandsport East News





Które kluby z Ekstraklasy cieszą się największą popularnością? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport