Lewandowski "zmiażdżył" rywala, a ten wbił mu "szpilkę"! Tak skrytykował Polaka

Oprac.: Tomasz Brożek Robert Lewandowski

Jeszcze do niedawna Patrik Schick rywalizował z Robertem Lewandowskim na boiskach Bundesligi. To już jednak przeszłość, bowiem polski napastnik przeniósł się do FC Barcelona. Czech wykorzystał ten fakt, by... "wbić szpilę" Lewemu.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP