FC Barcelona - obrońca tytułu mistrza Hiszpanii - kiepsko rozpoczęła sezon 2023/24 na boiskach La Liga, gubiąc punkty w bezbramkowo zremisowanym spotkaniu z Getafe . Dlatego też trener Xavi Hernandez i jego podopieczni musieli zrobić wszystko, by w niedzielnej potyczce z Cadiz nie dopuścić do kolejnego potknięcia i dopisać do swojego konta trzy "oczka".