Lewandowski zirytowany, z pretensjami do kolegów. Wymowne zachowanie Polaka

Oprac.: Katarzyna Pociecha Robert Lewandowski

Robert Lewandowski dobrze wie, co jest jego głównym zadaniem - musi kreować sobie okazje i zdobywać bramki. W meczu przeciwko Valencii zrobił to, co do niego należało, choć nie obyło się bez problemów. Trafił dopiero w doliczonym czasie gry. Wcześniej raz po raz kamery rejestrowały zachowanie Polaka, który miał pretensje do swoich kolegów. Ci nie raczyli go dobrze rokującymi podaniami.

Zdjęcie Robert Lewandowski próbował podpowiadać kolegom, jak mają mu zagrać, lecz przez większość meczu bez rezultatu. To mogło zirytować / Eleven Sports / East News