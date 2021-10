29 listopada oczy całego piłkarskiego świata będą zwrócone na Paryż, gdzie podczas uroczystej gali poznamy zdobywcę Złotej Piłki. Gala będzie miała wyjątkowe znaczenie, bowiem przed rokiem plebiscyt został odwołany ze względu na pandemię koronawirusa.



Był to prawdziwy cios dla Roberta Lewandowskiego, który wobec triumfu w Lidze Mistrzów zdawał się być murowanym faworytem do zgarnięcia trofeum. Polak publicznie wyrażał swoje niezadowolenie z decyzji organizatora plebiscytu - redakcji "France Football" - nazywając ją pochopną. Mimo wszystko jednak musiał się z nią pogodzić.



Teraz, rok później, "Lewy" może w końcu powalczyć o wymarzone trofeum. I choć tym razem nie jest jedynym niekwestionowanym kandydatem do zdobycia wyróżnienia, jego szanse na wygraną są spore.



Złota Piłka dla Lewandowskiego? Polak ma argumenty

W walce o Złotą Piłkę najlepszego snajpera na niemieckich boiskach wspiera oficjalny portal Bundesligi, wymieniając powody, dla których to właśnie Lewandowski powinien zostać tegorocznym laureatem. Jednym z nich są wyjątkowe wyczyny kapitana polskiej kadry. Oto one:



Zdobycie Złotego Buta

Pobicie rekordu Gerda Muellera (41 goli w sezonie Bundesligi)

Zdobycie największej liczby bramek w najwyższych klasach rozgrywkowych całej Europy w 2021 roku

Najwięcej goli w sezonie 2021/22

Najwięcej bramek w piłce klubowej i reprezentacyjnej w tym roku kalendarzowym

Rekord klubowy - seria 19 meczów z bramką

Rekord Ligi Mistrzów - passa 19 zwycięskich spotkań

Oficjalny portal niemieckiej ekstraklasy cytuje także wypowiedzi gwiazd futbolu i trenerów, którzy doceniają świetną formę Lewandowskiego. Do tego grona należy między innymi Keivn De Bruyne.



- Złota Piłka? Jeśli miałbym dokonać wyboru, spojrzałbym na ostatnie dwa lata, ponieważ w minionym roku nagroda nie została wręczona. Wskazałbym Lewandowskiego za to, co zrobił. Strzelał mnóstwo bramek i zdobył wiele trofeów z Bayernem - przyznał reprezentant Belgii.



Polak może więc czekać na galę Złotej Piłki w ogromną nadzieją, podobnie jak jego fani. Oby "Lewy" znów miał okazję wrzucić do sieci zdjęcie, na którym leży w łóżku z kolejnym wygranym trofeum.



