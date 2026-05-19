Lewandowski żegnany przez kolegów i Flicka. Ten film momentalnie poniósł się po sieci

Paweł Czechowski

Robert Lewandowski w sobotnie popołudnie oficjalnie ogłosił, że po sezonie 25/26 zakończy swoją przygodę z FC Barcelona. Dzień później Polak został w wyjątkowy sposób uhonorowany na Camp Nou, ale nie był to ostatni akcent jego żegnania się z klubem. We wtorek "Blaugrana" udostępniła w sieci poruszający materiał, zwieńczony znamienitymi słowami trenera Hansiego Flicka.

Robert Lewandowski po czterech pełnych sukcesów sezonach kończy swoje występy dla FC Barcelona - napastnik swoją decyzję w tej sprawie ogłosił w mediach społecznościowych 16 maja, kończąc tym samym trwające od miesięcy spekulacje.

Już następnego dnia nadarzyła się okazja, by "Barca" uhonorowała jednego ze swych najskuteczniejszych zawodników w historii - "Lewy" wystąpił w meczu ligowym z Realem Betis w roli kapitana, a po końcowym gwizdku m.in. wygłosił specjalną przemowę i otrzymał od swych kolegów z zespołu szpaler.

Na tym jednak się nie skończyło jeśli mowa o poruszających gestach - we wtorkowe popołudnie "Duma Katalonii" zamieściła w Internecie specjalny filmik, który był kolejnym wyrazem hołdu dla gracza.

Widać na nim, jak kolejni piłkarze FCB wykonują słynną "cieszynkę" Lewandowskiego, a w całej akcji wziął udział m.in. Wojciech Szczęsny. Nagranie kończy się występem trenera Hansiego Flicka, który powiedział tu kilka słów od serca.

"Lewy", dzięki za wszystko i wszystkiego dobrego
rzekł szkoleniowiec.

Barcelona zakończy sezon meczem z Valencią

Przed polskim snajperem i jego kompanami jeszcze tylko jedno spotkanie w bieżącej kampanii - 23 maja zmierzą się oni na wyjeździe z Valencią. Z perspektywy "Barcy" nie będzie ono miało już oczywiście większego znaczenia pod względem czysto piłkarskim, ale będzie ono sentymentalnym domknięciem ważnego rozdziału w dziejach klubu związanego z "RL9".

Gdzie zaś potem uda się 37-latek? Opcji ma być co najmniej kilka, natomiast wydaje się, że na ten moment Lewandowskiemu najbliżej do przenosin do saudyjskiego Al-Hilal lub do Chicago Fire, ekipy z amerykańskiej MLS. Najbliższe tygodnie będą rozstrzygające.

