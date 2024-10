Lewandowski ze Złotą Piłką? Oni nie mają wątpliwości, co za wieści dla Polaka

28 października została ostatecznie rozstrzygnięta kwestia przyznania najbardziej prestiżowej nagrody indywidualnej w świecie piłki nożnej - czyli Złotej Piłki . W tegorocznej edycji plebiscytu wyróżnienie otrzymał Hiszpan Rodri , który ostatecznie wyprzedził Brazylijczyka Viniciusa Juniora - i w związku z takim stanem rzeczy pojawiło się wiele sprzecznych zdań co do słuszności takiego rezultatu.

Nie jest to jednak szczególna nowość, bo Złota Piłka od lat potrafi wzbudzać spore kontrowersje, o czym przekonał się dobitnie Robert Lewandowski , który wielokrotnie był w czołówce faworytów do sięgnięcia po ten laur, z czego dwa razy - w roku 2020 i 2021 - był dosłownie o włos od tego szczególnego triumfu. Każdy polski kibic pamięta, jak te historie się kończyły...

Robert Lewandowski ze Złotą Piłką? Obecnie miałby być największym faworytem

Teraz jednak dla "Lewego" znowu zabłysnęła pewna iskierka nadziei - po tym, jak w bieżącym roku nie znalazł się on nawet w czołowej trzydziestce ZP, portal Goal.com postanowił wymienić go w tzw. power rankingu w gronie najmocniejszych kandydatów do wygrania trofeum w roku 2025 - i to na jakiej pozycji!