Ostatnie miesiące nie są łatwym okresem dla Roberta Lewandowskiego . Polak regularnie notuje anonimowe występy w barwach FC Barcelony i jest notorycznie krytykowany za swoją grę. Mimo to wciąż plasuje się na 1. miejscu klasyfikacji strzelców La Ligi , a jego FC Barcelona przoduje w ligowej tabeli .

Czy Lewandowski wiedział, na co się pisze, wybierając Barcelonę?

W europejskiej piłkarskiej czołówce trudno znaleźć klub, który obecnie miałby większe problemy niż Barcelona . Kadencja Josepa Marii Bartomeu pozostawiła klub w fatalnej kondycji finansowej , co poskutkowało m.in. odejściem Lionela Messiego . Tych kilka lat odcisnęło wielkie piętno na " Dumie Katalonii ".

Na ratunek klubowi ruszył nowy prezydent - Joan Laporta , który funkcję tę pełnił w latach 2003-2010 . Katalończyk obrał bardzo ryzykowną strategię transferową, licząc na to, że zespół szybko zacznie osiągać sukcesy i przynosić duże zyski. FC Barcelona jednak odpadła z Ligi Mistrzów już na etapie fazy grupowej. Taka kolej rzeczy pozbawiła klub wielkiego zastrzyku gotówki płynącego z gry w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach klubowych.

Problemy ekonomiczne, które objawiały się koniecznością sięgania po tzw. " dźwignie finansowe " i obniżania pensji piłkarzom to nie jedyna rzecz, która w sezonie 2022/23 nawiedziła Barcelonę . Później wybuchła tzw. " afera Negreiry ", według której klub ze stolicy Katalonii miał wypłacić łącznie ponad 7 milionów euro wiceszefowi hiszpańskich sędziów . Sprawa na ten moment jest rozwojowa i jeszcze nie wiadomo, jakie konsekwencje spotkają "Blaugranę" w związku z nią.

Można pomyśleć, że Robert Lewandowski przyszedł do Barcelony w bardzo trudnym momencie i zastanawiać się, czy Polak na pewno dobrze zrobił, decydując się akurat na taki ruch. W rozmowie ze stacją ESPN piłkarz wytłumaczył, czym kierował się przy wyborze nowego klubu.

Robert Lewandowski został zapytany również o zbliżające się El Clasico. W swojej odpowiedzi nie krył ekscytacji zbliżającym się meczem. - El Clasico to najważniejszy klubowy mecz na świecie, ponieważ ogląda go cały świat. Nawet ja, kilka lat temu, kiedy nie byłem w Barcelonie, nie mogłem się doczekać El Clasico. Teraz jestem częścią El Clasico i to jest dla mnie niesamowite - zdradza Robert Lewandowski.