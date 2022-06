Lewandowski zdradza ważny szczegół rajdu przez pół boiska

Polska pokonała Walię 2-1, a jej kapitan Robert Lewandowski, choć sam bramki nie strzelił, potwierdził po raz kolejny, że jest liderem zespołu. "Lewy" rozegrał swój 129. mecz w "Biało-Czerwonych", we Wrocławiu wystąpił po raz dziewiąty.

W pierwszej połowie Robert przeprowadził rajd, podczas którego minął czterech rywali i niewiele brakowało, a strzeliłby bramkę. Przypominał tą akcją trzecią bramkę, jaką Robert Lewandowski strzelił Danii, jeszcze za kadencji Adama Nawałki.

Robert Lewandowski o rajdzie przez pół boiska

- Szkoda, bo niewiele brakowało, aby padł gol. Biegłem przez 30 metrów i zauważyłem, że but mu się rozwiązał. Siłą rzeczy byłem też skupiony na tym, żeby to mi nie przeszkodziło opowiadał Interii Robert Lewandowski.

- Byłem w pełnym biegu, piłka i tak mogła wpaść do bramki, nawet po ręce bramkarza. Niewiele zabrakło - żałował.

Robert Lewandowski o mankamentach kadry

Kapitan "Biało-Czerwonych" cieszył się ze zwycięstwa i zdobytych punktów, ale wytknął też kadrze sporo mankamentów.

- Jeśli chodzi o rozgrywanie i atak pozycyjny, zawsze jest nad czym popracować. Tak samo z pressingiem. Przez dopracowanie takich niby detali, ale jednak ważnych łatwiej się nam będzie grało. Najważniejsze, że wygrywamy, pomimo tych mankamentów - podkreślał "Lewy".

Lewandowski o naradzie z Michniewiczem

W pierwszej połowie Lewandowski podszedł do Czesława Michniewicza i wspólnie przeprowadzili naradę. O co chodziło?

- Naradzałem się z trenerem, chciałem skoordynować ustawienie taktyczne - mówił tajemniczo RL9.

Trener Michniewicz doprecyzował, że chodziło o fakt, iż trójka obrońców Walii była ustawiona na tyle szeroko, że Robert Lewandowski z Adamem Buksą mieli kłopoty w pressingu, wspomagał ich Mateusz Klich, a przez to tracił krycie rywala z drugiej linii.

- Odpowiednio skorygowaliśmy to - powiedział trener.

Kibic wbiegł na murawę. Pobiegł wprost do Lewandowskiego

Robert Lewandowski, zwłaszcza w I połowie, często wcielał się w rolę rozgrywającego.

- Robiłem to, bo paru minutach zobaczyłem, że mamy trochę wolnego miejsca właśnie w środku. Szwankowało kilka spraw, brakowało przerzucenia piłki do przodu, żeby w ten sposób stworzyć sytuacje. Stojąc blisko pola karnego nie dostawałem piłek. Dogranie w pole karne - to wymaga poprawy. Musimy też skorygować liczbę zawodników, jaką wprowadzamy w "szesnastkę". W meczu z Walią było nas tam najzwyczajniej za mało - nie krył Robert.

Kapitan pochwalił zmienników:

- Każdy wchodzący z ławki dał dodatkowy bodziec. To cieszy. Czasem potrzebna jest świeża krew - doprecyzował.

