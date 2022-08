Saga transferowa związana z Robertem Lewandowskim trwała bardzo długo. Ostatecznie po wielu spekulacjach, wywiadach i wypowiedziach ludzi ze świata sportu, udało się dopiąć transfer. Kapitan reprezentacji Polski po ośmiu latach opuścił Bayern Monachium i przeniósł się do FC Barcelony.

Nie ma wątpliwości, że Robert Lewandowski był jednym z największych hitów transferowych letniego okienka. O Polaku mówił cały świat, codziennie informując o nowych plotkach i doniesieniach. W minioną sobotę Robert Lewandowski zadebiutował w La Liga. FC Barcelona dość sensacyjnie zremisowała 0-0 z Rayo Vallecano, a "Lewy" rozegrał całe spotkanie.

Robert Lewandowski zdradza powody swojego transferu

Kilka dni po oficjalnym debiucie Robert Lewandowski udzielił wywiadu oficjalnemu portalowi La Liga, gdzie zdradził powód przejścia do Barcelony: - Nie chciałem grać całe życie w tej samej lidze. W Bundeslidze wszystko było w porządku. Czułem się tam bardzo dobrze, ale wiedziałem, że to był odpowiedni czas na odejście, przejście do La Liga i zrobienie kolejnego kroku w karierze.

Lewandowski w rozmowie nie krył, również że transfer jest dla niego sporym wyzwaniem: - To był dla mnie idealny moment i również ogromne wyzwanie, ale czułem, że jestem na to przygotowany. Zawsze marzyłem o grze w Hiszpanii, a teraz jestem tu w Barcelonie i bardzo się cieszę, że mogę tu być - dodał polski napastnik.

Robert Lewandowski o planach na sezon w FC Barcelonie

Kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z mediami La Liga dodał także, jakie ma plany na ten sezon: - Mam nadzieję, że będzie to sezon, po którym kibice będą bardzo zadowoleni. Myślę, że Barcelona była zbyt długo bez trofeów i uważam, że to doskonały moment na zdobycie jakiegoś tytułu. Jestem przekonany, że tak będzie.

Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie FC Barcelona nie zdobyła żadnego trofeum, a w La Liga zajęła drugie miejsce, zaraz za Realem Madryt. Rozpoczęty sezon 2022/23 ma być przełomowy w Barcelonie. Głośne transfery, a do tego trener Xavi, który jest legendą klubu. Kibice, jak i działacze mają sporą nadzieję, że m.in. za sprawą Roberta Lewandowskiego, zespół powalczy o najważniejsze trofea.

Real Sociedad - FC Barcelona. Gdzie oglądać?

FC Barcelona swój najbliższy mecz rozegra w niedzielę 21 sierpnia w ramach 2. kolejki La Liga. Zespół prowadzony przez Xaviego uda się do San Sebastián, gdzie zmierzy się z Realem Sociedad. Spotkanie zaplanowane jest na godzinę 22:00. Relacja na żywo w Interia.Sport.pl. Transmisja meczu Real Sociedad - FC Barcelona w Eleven Sports 1.

